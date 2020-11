Se n’è andato Ernesto Galli: lo storico portiere del Real Vicenza è morto in ospedale

Lutto nel calcio vicentino: si è spento questa mattina all’ospedale di Vicenza il grande ex portiere biancorosso Ernesto Galli: difese per anni la porta del Vicenza negli anni Settanta, più precisamente fra il 1975 e il 1979 e poi di nuovo nella stagione 1980-81.

Portiere negli anni di Paolo Rossi e dell’allenatore Gibì Fabbri, aveva 75 anni. Si è spento dopo giorni di ricovero in ospedale.

Veneziano, classe 1945, Ernesto Galli è stato uno dei pilastri della squadra, dando un contributo fondamentale alla promozione in Serie A nell’annata 1976-1977 e al secondo posto in classifica della stagione successiva, quella del cosiddetto Real Vicenza. Aveva collezionato, in totale, la presenza in 137 partite con la squadra biancorossa, ma ha trascorso una parte significativa della carriera anche nel Brescia, mentre il battesimo in Serie A avvenne nella Spal, il cui presidente Paolo Mazza, lo fece esordire poco più che ventenne nel massimo campionato italiano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L.R. Vicenza Virtus (@lrvicenza)

Fu anche allenatore del Vicenza, nelle prime giornate del campionato di Serie C1 nella stagione 1988-1989, venendo esonerato dopo poche partite e richiamato in panchina nelle ultime gare, conquistando la salvezza in una drammatica partita pareggiata allo scadere contro il Trento. Per molti anni è poi stato l’allenatore in seconda dello stesso Vicenza, città a cui è rimasto legato tanto da stabilirsi qui.

A Galli ha dedicato in commesso ricordo la soceità biancorossa sul profilo Instagram: “Baluardo della porta biancorossa, volava tra i pali parando a mani nude, se non in caso di pioggia o neve. Bandiera della grande formazione del Real Vicenza che è nel cuore di tutti i vicentini e che ha affascinato gli sportivi italiani con la conquista del secondo posto in Seria A nella stagione 1977/1978. Terminata la carriera come giocatore, il suo amore per i colori biancorossi è proseguito nel ruolo di allenatore nella stagione 1987/1988 e 1988/1989 e come vice allenatore di molte formazioni biancorosse, tra cui quelle guidate da Bruno Giorgi, Edy Reja, Renzo Ulivieri, Maurizio Viscidi, ma soprattutto di quelle guidate da Francesco Guidolin, diventandone punto di riferimento. Amatissimo dai tifosi biancorossi, il suo ricordo resterà per sempre nella memoria di tutti noi. La società LR Vicenza si unisce al dolore della moglie Gabriella e dei figli per la scomparsa di Ernesto e desidera esprimere ai suoi cari le più sentite condoglianze”.