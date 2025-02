Basket Eurolega, Famila-Beretta di tutto cuore a Instabul si arrende 64-60 contro Fenerbahce

In una serata opaca, con percentuali al tiro purtroppo molto scarse dalla media e lunga distanza, il Beretta va comunque ad un passo dall’infliggere a Fenerbahce la prima sconfitta stagionale in Eurolega. Alla Metro Sports Energy Hall di Istanbul finisce 64-60 ma le turche hanno sudato veramente freddo nel finale di partita, pur avendo la qualificazione in mano in virtù del +6 dell’andata.

Questa sconfitta, rispetto alla partita di sette giorni fa, lascia ancora più rimpianti perché Schio ha approcciato male il match mettendo subito in fiducia una squadra affaticata e reduce dalla brutta debacle in campionato contro Mersin. Psicologicamente questo ha inciso molto perché il Famila ha dovuto risalire la china per l’ennesima volta (finita anche a -16) in una serata pessima al tiro dalla distanza: tolte Laksa e Sottana si conta uno 0/16 di squadra.

Troppe anche le palle perse, ben 19, mentre si è lavorato decisamente bene a rimbalzo (43-34) con 10 punti di Juhasz che sta cercando di ritrovare la forma migliore dopo l’infortunio. Ciò nonostante Schio è arrivata a giocarsi la gara fino all’ultimo possesso, segno che il carattere di questa squadra rimane di primo livello e che ha veramente tanto da dire contro chiunque in Europa. Ora si attende la sfida tra Praga e Basket Landes per conoscere l’avversaria nei quarti di finale delle Final Six.

Occasioni sprecate

Non scende in campo concentrato il Beretta che sì, rimane in scia sul 6-6 con i canestri di Laksa, Salaun e Juhasz ma, contro un Fenerbahce non particolarmente brillante, commette errori banali come le 4 palle perse consecutive che permettono alle gialloblù di scappare sul 20-9 con i contropiedi di Williams e Charles. Dojkic purtroppo non riesce a mettere in ritmo le compagne cercando di sbloccare la gara con le sue conclusioni che non vanno a bersaglio, al contrario di Sottana che, subentrata dalla panchina, segna subito dall’arco. Badiane, inserita al posto di Charles, prosegue il buon lavoro sotto canestro della compagna ma il punto esclamativo finale è di Laksa dalla distanza: 24-17.

Williams apre il secondo quarto con una tripla frontale ma il trio azzurro Verona-Andrè-Keys (con lo zampino di Sottana) piazza un 8-0 che costringe al timeout Garnier. Purtroppo il talento di Fenerbahce è sconfinato e, anche con Meesseman in panchina, ci pensa Charles con tripla e piazzati a rifare +11. Se il Famila fatica in questo momento con Verona e Sottana in campo, con il rientro di Dojkic assieme a tutto lo starting five purtroppo precipita la situazione perché il gioco diventa macchinoso e sterile nella circolazione di palla per linee esterne. 6-0 di Meesseman e Schio che sprofonda a -16: 42-26.

Ad un passo dal vincerla

Coach Dikaioulakos cambia il quintetto inserendo Verona e Andrè per un 6-0 iniziale con tante buone difese ma ancora occasioni sprecate in contropiede anche se il 42-32 dopo 3 minuti costringe coach Garnier ad un altro timeout. Come nel primo tempo, Fenerbahce ne esce benissimo ed in un amen ritrova il massimo vantaggio: 50-34 che passa per le mani delle lunghe Meesseman, Charles e Badiane. Un break finale di Dojkic e Juhasz permette a Schio di chiudere il terzo quarto sul 50-40.

Il rientro in campo è di nuovo positivo con Andrè e Verona a riportare le orange a -6 ma, nonostante delle ottime difese, in attacco manca l’energia per capitalizzare i pochi passaggi a vuoto delle turche che, non appena ne hanno possibilità, puniscono con la solita Meesseman: 56-46. La tripla di Sottana da rimbalzo offensivo ed il canestro di Juhasz riportano il Beretta a due possessi di svantaggio che diventano addirittura uno sul canestro di Laksa. Il Famila ha la palla addirittura per il sorpasso ma non concretizza ed esce sconfitto da Istanbul per appena poco più di un possesso di svantaggio: 64-60.

Fenerbahce Opet – Beretta Famila Schio 64-60 (24-17, 42-26, 50-40)

Fenerbahce Opet: Uzun 6, Cakir 0, Williams 16, Meesseman 19, Milic ne, Senyurek ne, Sabally ne, Allemand 5, Badiane 6, Yilmaz ne, Charles 12

Beretta Famila Schio: Juhasz 8, Bestagno 0, Sottana 6, Zanardi ne, Verona 6, Salaun 5, Dojkic 2, Andrè 6, Keys 2, Laksa 25