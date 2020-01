Calciomercato L.R. Vicenza: la situazione di partenza

Inizia ufficialmente il calciomercato.

Sarà un mercato invernale molto diverso, oserei dire nuovo rispetto a quelli degli ultimi anni, dove si temeva di perdere il pezzo pregiato, o il giovane di prospettiva per portare a casa pochi soldi e contropartite alquanto discutibili.

Come diceva il DS Magalini, sono i giocatori ora che vogliono venire a Vicenza, ma sarà importante non rompere il giocattolo che fino ad ora con la collettività ci ha fatto sognare, tenere questo equilibrio, ma non nascondiamo che un vero Bomber ci manca, così come un trequartista.

Vediamo la situazione della rosa attuale:

Sicuramente ci saluterà Curcio, professionista vero, del quale non sapremo mai perché è stato messo fuori rosa, ma al quale auguro il meglio.

Si vocifera di varie squadre interessate a lui come la Virtus Verona, il Rimini o il Catania che dovrà rifondare la squadra per evitare il fallimento , magari mettendo nel piatto qualche contropartita che focalizzerei nel caso del Catania ad un cambio per VANDEPUTTE, e GIACOMELLI ( che se non rinnova entro la fine del mercato invernale potrà accordarsi con chiunque) quale DI MOLFETTA nostro ex.

Abbiamo poi in rosa due soli giocatori in prestito che per motivi diversi ci potrebbero lasciare, ossia EMANUELLO che mai ha convinto pienamente e SARANITI che oltre a voler più spazio, vede incrinato il rapporto con il mister e la tifoseria dopo non aver prima esultato con loro per un goal e sopratutto per aver rubato la palla dalle mani di Guerra per calciare un penality miseramente fallito e del quale non era il tiratore designato.

Ecco che si libererebbero allora due posti uno in attacco e uno al centrocampo che meriterebbero però di essere rimpiazzati con potenziali titolari anche in ottica dell’anno venturo.

In difesa forse solo il giovane BONETTO verrà girato per giocare con continuità e crescere per parlare poi di un eventuale rinnovo, credo che pure per TRONCO non sarebbe male una soluzione simile.

Bisogna poi capire come porsi nei confronti di tutti apri giocatori che andranno in scadenza a Giugno, quindi sarebbe utile rinnovare in questa finestra di mercato, dando per scontato il rinnovo di RIGONI e CINELLI, anche ZONTA non lo lasci erri scappare, c’è poi GIACOMELLI, TRONCO,BONETTO, BIANCHI ed entrambi i portieri.

BUON LAVORO MAGALINI.