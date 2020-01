Utilitaria fuori strada centra un palo: grave una donna

Alle 20:50, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada provinciale 46 in località Gisbenti a Valli del Pasubio per la fuoriuscita autonoma di un’auto finita contro un palo della pubblica illuminazione: ferita una donna.

Lo schianto è avvenuto all’altezza dello stabilimento dell’ acqua Norda. I pompieri intervenuti da Schio hanno messo in sicurezza l’auto – una Toyota Yaris – ed estratto dall’abitacolo la donna alla guida, che è stata presa in cura dal personale del Suem 118, stabilizzata e poi trasferita in ospedale in gravi condizioni. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.