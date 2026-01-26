Campolongo Winter Night Run: oltre quattrocento alla terza edizione della corsa sulla neve

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Più di 400 lampade frontali hanno illuminato sabato sera 24 gennaio il tracciato della Campolongo Winter Night Run, la terza edizione della corsa sulla neve organizzata dalla società Trail Running 7C, al centro fondo Campolongo, a Rotzo. La nevicata della vigilia ha reso magica una serata all’insegna dello sport e della condivisione festosa che ha radunato appassionati di corsa e di sport outdoor provenienti da tutto il nord Italia, per l’evento che ha rappresentato il cuore sportivo di Naturalmente a Roana.

Divertimento, ma anche agonismo per la 10 km con quasi 200 metri di dislivello, ricca di numerosi saliscendi che hanno messo alla prova tutti gli atleti al via. Il primo a tagliare il traguardo è stato Andrea Pozzer (46’34”) che ha preceduto Stefano Cerisara (49’01”) e Lorenzo Spagnolo (49”44). In ambito femminile, successo per Sonia Zonta (57’29), secondo posto per Jacklin De Marchi (58’43”), terza Maddalena Casentini (58’51”).

Nel pomeriggio, la festa di sport all’insegna della corsa ha coinvolto anche i più piccoli, nel Mini Trail di 2 km, tutti sulla neve, accanto alle piste da fondo del Campolongo. Un piacevole successo numerico anche per la prova giovanile che ha radunato quasi 100 giovani corridori di età inferiore a 14 giorni, con tanto divertimento dei protagonisti e delle famiglie che li hanno incitati a bordo pista.

“Sono salita senza grosse aspettative, solo per godermi una serata di sport in un paesaggio innevato – ha affermato la vincitrice Sonia Zonta – Sapevo che sarebbe stata una manifestazione divertente, ma quando corri davanti il piacere aumenta ancora. Ho usato i ramponcini, ma si poteva andare anche senza: correre sulla neve però è sempre un’incognita, in alcuni tratti si sprofonda, in altri si scivola, quindi bisogna essere sempre concentrati e pronti a tutto. Nei tratti più facili, è stato bello alzare la testa godersi il paesaggio e il silenzio, un’esperienza che consiglio a tutti”.

“Buona la prima, ho vinto alla prima partecipazione alla Campolongo Winter Night Run – dice il vincitore Andrea Pozzer – è stata una serata perfetta, con una leggera nevicata proprio al momento della partenza che ha reso ancora più suggestivo l’evento. Il percorso è davvero bello e per me è stato emozionante tornare sulle piste su cui ho iniziato a gareggiare da bambino nello sci di fondo”.

“A nome di tutto il comitato organizzatore, esprimo una grande soddisfazione per il grande successo dell’evento – dice in chiusura Leonardo Franco, presidente del Trail Running 7C – le prime 300 iscrizioni sono state assegnate in poche settimane, poi siamo riusciti ad aggiungere ulteriori cento pettorali arrivando a quota 400, ma il sold out è stato comunque raggiunto con sensibile anticipo rispetto all chiusura delle iscrizioni programmata. Ora stiamo già studiando come accogliere ancora più partecipanti e fare numeri decisamente importanti, offrendo a molte più persone la possibilità di vivere un’esperienza sportiva così emozionante e appagante”.

Leonardo Franco coglie l’occasione per presentare i prossimi eventi in Altopiano organizzati da Trail Running 7C. “Torneremo a primavera inoltrata: dopo la sperimentazione della prima edizione, dal 22 al 24 maggio riproponiamo la Loch Trail Cup, quest’anno con la 100 km e la 50 km, distanze impegnative per gli atleti ma anche per gli organizzatori. E poi, a ottobre, sarà la volta della Commonwealth War Cemeteries Trail Run, anche in questo caso con nuove distanze per la seconda edizione”.

– – – –

