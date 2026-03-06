Domani la corsa Vicenza in Rosa, in ricordo della runner Anna Zilio: vinse nel 1986

Sold out già da qualche giorno le iscrizioni alla Vicenza in Rosa, che domani sabato 7 marzo porterà ben 500 sportive a correre sulla distanza delle 10 miglia. Un risultato notevole, considerando una manifestazione che si svolge di sabato e su una distanza già piuttosto impegnativa.

La competizione è all’avanguardia fra le prove podistiche solo al femminile e avrà una valenza speciale anche perché sarà l’evento di apertura del Vicenza Running Festival, manifestazione che andrà avanti per tutta la settimana coinvolgendo migliaia di appassionati attraverso gare, convegni e tanto altro.

L’evento ha anche un particolare significato essendo dedicato alla memoria di Anna Zilio, la popolare maratoneta prematuramente scomparsa lo scorso anno e che fra una settimana avrebbe compiuto 40 anni. Al via della manifestazione ci saranno anche la mamma e la sorella, presenti alla camminata affiancata alla manifestazione agonistica e saranno loro a consegnare uno speciale premio alla prima classificata con anno di nascita 1986.

Il percorso di gara è in parte asfaltato e in parte su sterrato collinare, con partenza e arrivo nel “salotto buono” della città, ossia Piazza dei Signori. Lo start è fissato per le 10, con davanti a tutti le partecipanti alla prova competitiva e a seguire quelle della camminata. A fine gara si svolgeranno le premiazioni, riguardanti le prime tre assolute e le prime tre di ogni categoria. A tutte andrà una speciale medaglia a ricordo della manifestazione.

La prova è allestita insieme da Vicenza Marathon con Afv Beltrame e Vicenza Runners. Da sottolineare il fatto che la Vicenza in Rosa è stata scelta da She Ultra, la grande organizzazione gallese dedicata al podismo femminile come una delle due prove consociate all’estero, insieme a un’altra gara a Lisbona. La manifestazione vicentina si svolge con il patrocinio della Regione Veneto e del Comune di Vicenza. Info: vicenzarunningfestival.it

