Prima giornata di vasca per i Mondiali di nuoto in corso a Singapore e subito Italia a medaglia grazie alla staffetta 4×100 maschile a stile libero. Con lo scledense Thomas Ceccon in seconda frazione a guadagnarsi insieme ai compagni D’Ambrosio, Zazzeri e Frigo uno scintilla te argento.

Impresa del quartetto italiano, che sigla pure il nuovo record italiano con 3’09”58 riuscendo a mettersi alle spalle i favoritissimi statunitensi degli Usa. Vince l’Australia trascinata dal fenomeno Chambers in ultima frazione, ma il secondo posto azzurro vale quanto un oro.

Nella stessa gara al femminile ottima priva delle italiane che raggiungono la finale (sempre a stile libero) e si piazzano al settimo posto dopo aver lottato per il bronzo fino s una vasca dal traguardo. Anche qui record nazionale battuto, un tempo che resisteva dalle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016, con Federica Pellegrini.

Per Thomas Cecconi tre tuffi nella vasca iridata già oggi nella prima giornata di gare. Batteria e semifinale dei 100 farfalla ok per il 24enne vicentino, che si guadagna un pass per la finale a 8 di domani.