Ceccon sul podio nei 100 misti in Corea. Stasera a caccia del bis dorato sui 100 stile libero

Nuovo tuffo in Coppa del Mondo per Thomas Ceccon, che conquista un nuovo podio di prestigio nella gara dei 100 misti nella piscina di Incheon, in Corea del Sud, nella seconda tappa della World Cup 2024. Un 3° posto che premia la forma in crescendo del 23enne di Magrè, alfiere azzurro che solo una settimana prima si era classificato 5° a Shangai nella stessa specialità e distanza, una vasca per ciascuno stile.

Il nuotatore veneto sarò di nuovo in piscina oggi per la batteria e – si spera ovviamente – poi la finale dei 100 a stile libero in cui aveva invece piazzato il colpo a sorpresa, sempre nella kermesse d’esordio in Cina, vincendo la gara pur partendo dall’ottava corsia. Punti in cassa per la classifica della Coppa del Mondo, così come quelli incamerati ieri in una sfida a tre tutta europea.

Tornando ai 100 misti culminati con la terza posizione ieri, infatti, Ceccon si è piazzato alle spalle del pluriolimpionico francese Leon Marchand e dell’elvetico Noe Ponti, vincitori a pari merito con 51” secondi netti. Lo svizzero, davvero come un orologio, ha rimontato nel finale delle quattro vasche, dopo che Ceccon nelle prime due più favorevoli (con il a dorso alla seconda) aveva fatto segnare il crono parziale migliore.

Sempre guardando ai tempi in vasca corta, la 23enne stella veneta del nuoto italiano si è regalato la seconda prestazione personale di sempre con un valido 51”15, a 18 centesimi dal suo record e a 25 dal primato nazionale, detenuto da Marco Orsi. Nei 100 stile libero di stanotte sfida che si rinnova col campione mondiale Pan, cinese, ma anche americani, sudafricani e australiani si candidano al podio. Ma servirà farsi trovare al massimo nella batteria, giocandosi il pass sul filo dei centesimi.