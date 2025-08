Ceccon tenta il colpo a sorpresa mondiale nei 100 delfino ma “naufraga” nel finale

Ci ha provato davvero a mettere la firma sul podio anche sui 100 delfino (o farfalla) un super Thomas Ceccon, che dopo il clamoroso record italiano siglato ieri in semifinale ha dovuto però arrendersi alla fatica dopo una prima vasca strepitosa (era 2° a metà gara). Per lui un 8° posto nella finale.

Facile pensare che intendeva riscattare ad ogni costo la finale mancata nei 200 dorso, il 24enne vicentino cresciuto a Schio, nel tour de force personale in corso ai Mondiali di Nuoto di Singapore, dove gli manca ancora una medaglia d’oro.

Da qui un avvio di finale forse spregiudicato, provando a superare i propri limiti sulla scia del primato nazionale della semifinale e il 5° tempo di qualificazione in finale. Il parziale di 23”11 dietro allo scatenato francese (22”80) che viaggia sotto il primato mondiale tiene i tifosi azzurri col fiato sospeso, ma dopo la virata l’azione di Ceccon si appesantisce. Poi il crollo nel finale per un 51’12 ben 70 centesimi sopra il record italiano siglato appena 24 ore prima dall’atleta vicentino.

Dominio europeo nei primi due posti: altra medaglia per il francese Grousset con 49”62, stella dei mondiali asiatici 2025, con nuovo record europeo, argento per lo svizzero Noé Ponti e bronzo per il canadese Ilya Kharun. Domani la giornata conclusiva nella vasca olimpica, con la 4×100 mista ultima staffetta dell’edizione 2025 per gli azzurri.

