Coppa Italia, il Vicenza cade 4-2 in casa dell’Empoli ed è eliminato

Nonostante tutti gli sforzi fatti, il LR Vicenza Virtus ha ceduto allo strapotere dell’Empoli; dopo 90′ di sudore, i biancorossi sono stati eliminati dalla coppa Italia per mano dell’Empoli, squadra neopromossa in Serie A.

Il match è cominciato subito in salita, con i toscani che hanno trovato la via della rete dopo 11 minuti con Bajrami su assist di Haas. Lo stesso Haas ha raddoppiato al 30′, mettendo in ulteriore difficoltà il Vicenza. Poi, nel giro di 9 minuti, il finimondo: ammonizione per Rigoni e Dalmonte, 3-0 dell’Empoli con Mancuso e primo gol del Lane grazie a Dalmonte. Al rientro dagli spogliatoi i berici hanno accorciato le distanze, con il momentaneo 3-2 di Lanzafame; non è bastato, visto che l’Empoli ha tenuto duro e dopo un gol annullato (ad opera di Cutrone) ha chiuso la pratica con il 4-2 finale di Crociata.

Il Vicenza esce così prematuramente dalla coppa Italia, storico trofeo per tutti i vicentini vista la vittoria nel 1997. Negli ultimi anni la seconda competizione italiana è particolarmente indigesta in via Schio, ma il progetto di creare una squadra vincente è appena partito. Il campionato di Serie B è alle porte ed il Lane vorrà trovare presto la forma adatta per fare bella figura.