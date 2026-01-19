Derby da… Caferri e fuoco ad Arzignano. La spunta ancora il Lane con un 2-1 last minute

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il punteggio finale è lo stesso dell’andata, ma a campi invertiti e con Arzignano Valchiampo al top della forma il Vicenza ha dovuto sudare parecchio per vincere il derby di ritorno, con l’affondo decisivo realizzato all’ultimo assalto, grazie anche alla superiorità numerica per il rosso a Lakti (sul parziale di 1-1). I tre gol tutti segnati nel finale del 2° duello stagionale tra le due vicentine del girone A di serie C.

Decisiva la panchina lunga a disposizione di mister Gallo, che manda in campo i due match winners nella ripresa – in gol prima Capello su regalo della difesa di casa e Caferri con un tiro in diagonale da applausi al 98′ -, attaccando in realtà solo nella parte conclusiva di un derby che aveva mostrato un Arzichiampo più brillante della squadra capolista e imbattuta del girone A. Guidato dall’ex Minesso in attacco, il più pericoloso nei primi 45′ ma incapace di metterla in rete nell’occasione più clamorosa per i giallocelesti, sullo zero a zero.

Per i vicentina di città capoluogo si tratta del 22° risultato utile consecutivo ora in questo torneo, per una marcia da solista che si conferma da record con la 17esima vittoria, ancora una volta con il minimo scarto. Curiosità del giorno che sta diventando virale sui social: il buon Caferri si arrampica nello specchio dedicato ai tifosi biancorossi, un compagno gli tira i pantaloncini, strappandoli e il calciatore autore del gol decisivo rimane in mutande.

Il Lecco vince, l’Union Brescia pareggia, l’aggiornamento della classifica ora recita un +12 sulla prima delle inseguitrici, mentre l’Arzichiampo si vede andare via le altre tre squadre in coabitazione, scivolando al 12° posto ma pur sempre rimanendo in scia ai playoff. Da citare Toniolo quale marcatore per i padroni di casa del Dal Molin, in una sfida seguita dal vivo da tutta la provincia calcistica vicentina che non ha deluso le attese.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.