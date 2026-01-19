Previsioni 20-22 gennaio: temperature in calo con intense gelate notturne

Situazione generale

Anche l’ultima debole perturbazione di domenica notte non è riuscita a portare più di una spolverata di neve oltre i 1000 metri ed un po’ di pioviggine in pianura. Il tempo sta migliorando velocemente con un afflusso di aria fredda orientale che farà scendere le temperature nei prossimi giorni, soprattutto nei valori minimi.

Martedì 20 gennaio

Ci sarà qualche velatura del cielo in mattinata sulle pianure. Da metà giornata rasserena ovunque. Aria fredda di origine continentale e temperature in calo, con valori in linea col periodo. Estremi termici in pianura tra -2 e +6 gradi.

Mercoledì 21 gennaio

Bella giornata di sole su tutto il vicentino. Solo verso sera ci sarà il transito di nubi alte e sottili. Clima invernale con intense gelate in pianura e punte minime di -3 gradi.

Giovedì 22 gennaio

Bel tempo la mattina con temperature piuttosto rigide. Nella seconda parte della giornata ci sarà un aumento della copertura nuvolosa ad iniziare da ovest. Temperature stazionarie nelle medie di fine gennaio.

Tendenza nel lungo termine

Venerdì una prima perturbazione atlantica porterà fenomeni diffusi, soprattutto nel pomeriggio-sera, inizialmente viste le basse temperature presenti, il limite della neve sarà a quote collinari. Tra sabato e domenica altri impulsi perturbati potrebbero interessare la nostra provincia con neve sempre sotto i 1000 metri di quota.

