Operaio cade durante i lavori di ristrutturazione e sbatte la testa: è grave

Grave infortunio sul lavoro questa mattina, 6 marzo, a Marostica. Un operaio è caduto da quasi due metri di altezza e ha sbattuto violentemente la testa,

Il fatto è accaduto a metà mattina in un cantiere per la ristrutturazione di una casa in via Brigata Sassari. I soccorsi sono stati immediati: da Treviso si è levato in volo l’elisoccorso, e dopo le prime cure dei sanitari giunti sul posto con un’ambulanza del Suem 118, l’uomo, un 55enne padovano, è stato immediatamente trasferito all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è presente il reparto di neurochirurgia.

