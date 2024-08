Famila basket, il calendario 24/25 della regular season: prima in casa col Battipaglia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Undici squadre di basket femminile ai nastri di partenza della Serie A1 2024/25, un’altra stagione purtroppo a numero dispari. Solo 20 le partite di regular season per il Famila Wuber che, però, avrà come sempre il doppio impegno europeo che garantirà spettacolo ai tifosi scledensi, soprattutto nella nuova formula da poco presentata.

Si comincerà con l’Opening Day del 28/29 settembre a Genova con Sottana e compagne impegnate subito in una sfida ostica con Geas che sarà verosimilmente in uno stato di forma già buono dovendo affrontare le qualificazioni alla Eurocup Women.

Il primo impegno casalingo sarà contro Battipaglia (anch’essa lanciata nella sua prima avventura europea in Eurocup) mentre il weekend successivo sarà tempo di derby al Palalupe. Faenza in casa e Campobasso in trasferta le due partite prima del turno di riposo mentre alla settima giornata arriva il momento più atteso: il Superclassico al PalaRomare con l’Umana Reyer. Il calendario si chiude con le sfide con Derthona, Sassari, Alpo e Brixia.

Le pause sono tra la sesta e la settima giornata e tra la sedicesima e la diciassettesima; la Serie A1 rimarrà ferma tra il 22 dicembre ed il 12 gennaio per la pausa natalizia. La regular season finirà quindi il 30 marzo per dare il via ai playoff.

1 di 6

“Sarà un inizio di stagione molto stimolante – commenta il Team Manager orange Ciro Scauzillo – visti gli impegni della Supercoppa con Venezia e l’Opening Day con Geas, che sarà attrezzata per fare le coppe e che sarà una delle protagoniste di questo campionato. A fine ottobre momento delicato con la trasferta a Campobasso e poi lo scontro con la testa di serie del nostro girone di Eurolega, Avenida. Il riposo prima della sosta delle nazionali ci può far bene visto che comunque daremo qualche giocatrice alle rispettive rappresentative”.

“Ricominciamo poi con il botto in casa contro le campionesse d’Italia – aggiunge – e sarà importante essere pronti per una grande partita. Il secondo turno di riposo cade dopo la Coppa Italia e durante i playoff di Eurolega, questo ci permetterà di preparare al meglio questa fase delicata di stagione. Tutte le partite saranno molto combattute, ci sono squadre nuove e molto ben attrezzate e squadre che anno dopo anno stanno migliorando a vista d’occhio. Il derby del due marzo a Venezia può sancire la prima posizione in regular season e quindi anche l’accesso alla prossima ELW”.