Hockey Trissino Campione d’Italia per la quinta volta: espugnato Bassano

La Serie A1 numero 103 è vinta dall’Hockey Trissino. E’ il quinto Scudetto della storia, raggiungendo il Forte dei Marmi a 5, posizionandosi dietro Novara (32), Triestina (19), Trieste (11), Monza (7). E’ il 12esimo trofeo italiano sui 14 complessivi, di cui 10 trofei nazionali negli ultimi 4 anni. Il gol decisivo è stato realizzato da Guilherme Silva, MVP delle finali, dopo la rete del talentino Piccoli. Montigel e il tiro diretto (a 30 secondi dalla fine) avevano fatto sperare i 3000 del PalaUbroker di poter pareggiare i conti. Grande slam stagionale (Supercoppa+Coppa Italia+Scudetto) com’è accaduto solo nel 2022-2023.

Bertolucci sceglie Grimalt, i due fratelli Ipinazar, Montigel e Giuliani. Trissino risponde con lo stesso quintetto delle gare di Finale, Zampoli, Cocco, Malagoli, Silva G e Mendez. I giallorossi partono meglio, riuscendo subito ad impensierire la retroguardia trissinese. Ma lo zero dal tebellone lo toglie il talentino Gioele Piccoli, imbeccato dall’assist col contagiri di Davide Gavioli. Alzata e schiacciata in velocità, e superato Grimalt. Traversa immediata dell’Ubroker col tiro da metà pista di Francisco Ipinazar. Giuliani è il lottatore principale dentro lo slot bluceleste, capace di neutralizzare tutte le azioni bassanesi.

E’ proprio questo la chiave del primo tempo, l’intensità del team di Joao Pinto, con una difesa impenetrabile e solo nel finale, Zampoli compie le uniche parate. Anche Bassano non permette tante occasioni agli avversari ed il primo tempo termina sullo 0-1. Partita che rimane bloccata con le due difese le migliori in campo. In uno dei pochi errori della difesa bassanese arriva l’imbucata di Guilherme Silva, a tutti gli effetti MVP delle Finali. Il suo scatto nel breve consente alla pallina di entrare sul primo palo coperto da Grimalt. Anche Trissino ne commette uno: lascia libero Montigel in area che devia in rete l’assist di Pozzato. A 6 dalla fine la partita è sull’1-2. Un cartellino blu a testa nel giro di pochi secondi al minuto 46′, il primo di Silva deciso da HVS. Il concitato finale vede l’Ubroker a testa bassa per cercare il sospirato pareggio. A 30 secondi dalla sirena, arriva il 10° fallo bluceleste, contestato dalla panchina. Ghiotta la possibilità di Giuliani di pareggiare, ma Zampoli la neutralizza, regalando il titolo italiano numero 103 all’Hockey Trissino.

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