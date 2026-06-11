Hockey Trissino Campione d’Italia per la quinta volta: espugnato Bassano

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Redazione
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(aggiornato il )

La Serie A1 numero 103 è vinta dall’Hockey Trissino. E’ il quinto Scudetto della storia, raggiungendo il Forte dei Marmi a 5, posizionandosi dietro Novara (32), Triestina (19), Trieste (11), Monza (7). E’ il 12esimo trofeo italiano sui 14 complessivi, di cui 10 trofei nazionali negli ultimi 4 anni. Il gol decisivo è stato realizzato da Guilherme Silva, MVP delle finali, dopo la rete del talentino Piccoli. Montigel e il tiro diretto (a 30 secondi dalla fine) avevano fatto sperare i 3000 del PalaUbroker di poter pareggiare i conti. Grande slam stagionale (Supercoppa+Coppa Italia+Scudetto) com’è accaduto solo nel 2022-2023.

Bertolucci sceglie Grimalt, i due fratelli Ipinazar, Montigel e Giuliani. Trissino risponde con lo stesso quintetto delle gare di Finale, Zampoli, Cocco, Malagoli, Silva G e Mendez. I giallorossi partono meglio, riuscendo subito ad impensierire la retroguardia trissinese. Ma lo zero dal tebellone lo toglie il talentino Gioele Piccoli, imbeccato dall’assist col contagiri di Davide Gavioli. Alzata e schiacciata in velocità, e superato Grimalt. Traversa immediata dell’Ubroker col tiro da metà pista di Francisco Ipinazar. Giuliani è il lottatore principale dentro lo slot bluceleste, capace di neutralizzare tutte le azioni bassanesi.

Francisco Ipinazar (Ubroker Bassano) e Jordi Mendez (Hockey Trissino) – Credit Photo: Michele Brunello

E’ proprio questo la chiave del primo tempo, l’intensità del team di Joao Pinto, con una difesa impenetrabile e solo nel finale, Zampoli compie le uniche parate. Anche Bassano non permette tante occasioni agli avversari ed il primo tempo termina sullo 0-1. Partita che rimane bloccata con le due difese le migliori in campo. In uno dei pochi errori della difesa bassanese arriva l’imbucata di Guilherme Silva, a tutti gli effetti MVP delle Finali. Il suo scatto nel breve consente alla pallina di entrare sul primo palo coperto da Grimalt. Anche Trissino ne commette uno: lascia libero Montigel in area che devia in rete l’assist di Pozzato. A 6 dalla fine la partita è sull’1-2. Un cartellino blu a testa nel giro di pochi secondi al minuto 46′, il primo di Silva deciso da HVS. Il concitato finale vede l’Ubroker a testa bassa per cercare il sospirato pareggio. A 30 secondi dalla sirena, arriva il 10° fallo bluceleste, contestato dalla panchina. Ghiotta la possibilità di Giuliani di pareggiare, ma Zampoli la neutralizza, regalando il titolo italiano numero 103 all’Hockey Trissino.

L’abbraccio tra Davide Gavioli (Hockey Trissino) e Gioele Piccoli (Hockey Trissino) – Credit Photo: Michele Brunello

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