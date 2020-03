Il calcio veneto si ferma. Stop per categorie giovanili e campionati dilettantistici

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Alle 16 di oggi è stata ufficializzata la decisione di fermare il calcio dilettantistico in Veneto, fino a data da destinarsi. Le disposizioni contenute nell’art.1 comma C del Dpcm pubblicato nella serata ieri, relative alla profilassi di controllo medico obbligatorio, ha reso di estrema difficoltà la regolare disputa degli incontri di campionato (a porte chiuse) programmati nel prossimo week end, così il Comitato Veneto della Figc ha provveduto a “sospendere fino a data da destinarsi e fino a nuova comunicazione” tutta l’attività sportiva agonistica e non. I componenti della Lega Nazionale Dilettanti regionale si sono riuniti in sessione straordinaria per discutere sull’applicazione delle norme – ritenute dal mondo sportivo dilettantistico del tutto contraddittorie – nel primo pomeriggio di oggi.

Pertanto, per quanto riguarda il calcio dilettantistico – altrettanto sarò disposto in altre discipline sportive -, si va incontro a un nuovo fine settimana senza partite ufficiali nè incontri amichevoli. Non saranno autorizzati fino al perdurare dell’emergenza sanitaria. “Confermo la decisione presa dal Comitato Veneto – ci spiega il vicepresidente regionale Patrick Pitton -, le misure di profilassi medica contenute nel decreto non sono realizzabili dalla maggior parte delle società dilettantistiche, che non sono tenute da regolamento ad avere in organico un medico sociale. In attesa di chiarimenti da parte delle istituzioni, e a tutela sia della salute che delle società sportive, l’attività rimarrà sospesa”.

In ambito amatoriale, l’ente di promozione sportiva Csi ha comunicato di aver sospeso tutte le attività sportive per analoghi disagi fino al 15 marzo 2020.

Riguardo agli allenamenti infrasettimanali delle squadre sia giovanili che composte da adulti, invece, il Comitato Figc offre l’indicazione di “autonomamente decidere se attuarli sempre comunque nel rispetto di quanto contenuto nel DPCM 55 del 4 marzo 2020”. Tutto ciò significa in sintesi, salvo rettifiche del testo sotto l’occhio del ciclone che di fatto porta alla paralisi dello sport dilettantistico, previo controllo medico per verificare l’assenza di sintomi sospetti legati alla diffusione del virus covid-19.

I campionati di calcio sospesi in Veneto

Settore giovanile calcio

Settore giovanile calcio a 5

Settore giovanile calcio Femminile

Campionati di calcio da Terza Categoria a Eccellenza

Campionati di calcio a 5 di serie D, serie C2 e serie C1

Campionati di calcio femminile di serie D e serie C