Il Famila affonda a Mestre e saluta l’Europa. L’unica italiana tra le big sarà Reyer Venezia

La difesa (dis)Umana Reyer Venezia blocca l’artiglieria del Beretta Famila Schio e sono le orogranata a vincere il terzo e decisivo derby veneto europeo, guadagnandosi il 6° e ultimo pass per la Final Six di Euroleague Women 2026. La “bella” si rivela una bestia (nera) per le arancioni di Schio, campionesse d’Italia e imbattute in A1, che invece in Europa cadono per la settima volta in 15 incontri e diventa così impossibile legittimare sogni di gloria.

Saranno dunque le veneziane della Reyer a portare la bandiera tricolore a Saragozza, in attesa dei playoff per lo scudetto che sanno sin da oggi di chance di rivincita per Sottana e compagne rimaste sul pezzo fino al 50 a 50 – punteggio basso – ma incapaci di reagire alla spinta dei 3.500 del PalaTaliercio e al minuto finale di gara-3 in cui il quintetto orange sparisce letteralmente dal parquet, lasciando la piena gloria lasciata alle padrone di casa.

In una serata di tensione e bagarre a tuttocampo, non bastano i soliti punti pesanti (16) di Shepard per prevalere, e scende qualche lacrima non solo per l’eliminazione precoce dalla massima competizione internazionale del basket femminile, ma anche per il pallone che fa suo Giorgia Sottana, l’ultimo in campo internazionale per la capitana del Famila che ha già annunciato l’addio allo sport agonistico a fine stagione. Tra le protagoniste della serata c’è anche l’ex Dojkic, che in canotta Reyer ha saputo dare quanto solo intravisto a Schio la scorsa stagione: 15 pesantissimi punti per lei, decisivi nello spostare l’ago della bilancia a favore delle veneziane di Mazzon. Tanti errori al tiro, con percentuale da tre poco sopra al 20%, l’altro macigno a pesare sulle arancioni.

Il primo canestro del match di spareggio dei Play-In, realizzato da Shepard, di fatto è valso l’unico vantaggio del Famila in tutto il match, per effimero 2-0. Poi Reyer sempre avanti ma senza mai mettere la freccia, se non nei 90 secondi finali, agganciata prima sul 17 pari, poi sul 24-24 e infine sul 50-50, ma senza mai un sorpasso in corsa. Zandalasini, Zanardi e André (recuperata in extremis) non mettono a segno nessun punto nella gara, i 6 appena realizzati nel quarto e decisivo tempo rappresentano una “miseria” e così è ancora più difficile da digerire la sconfitta.

IL TABELLINO DELL’INCONTRO

Umana Reyer Venezia – Beretta Famila Schio 62-51 (14-10, 18-16, 15-19, 15-6)

Umana Reyer Venezia: Charles 12, Villa 0, Nicolodi 0, Pan 11, Pasa 9, Cubaj 5; Dojkic 15, Fassina 0, Santucci 4, Mavunga 1, Holmes 5.

Beretta Famila Schio: Mestdagh ne, Sottana 7, Zanardi 0, Verona 3, Conde 7, Andrè 0, Zandalasini 0, Keys 6, Shepard 16, Laksa 5.

