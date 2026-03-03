A fuoco il tetto della casa in ristrutturazione. Danni ingenti

Un incendio si è sviluppato oggi 3 marzo intorno alle 11:40 sul tetto di un’abitazione in via Rivellin 10, a Breganze. Le squadre dei vigili del fuoco provenienti da Bassano del Grappa, Schio e Vicenza sono intervenute prontamente con due autopompe, due autobotti e un’autoscala, e 13 operatori.

Per spegnere le fiamme, le squadre hanno dovuto rimuovere i pannelli fotovoltaici presenti sulla casa in ristrutturazione e successivamente tagliare il tetto ventilato con una speciale motosega. L’incendio ha causato ingenti danni alla copertura dell’abitazione.

Si ipotizza che il rogo sia partito durante la messa in opera della nuova guaina. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso. Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento.

