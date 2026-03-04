Coppa Italia: senza reti la semifinale di andata Como-Inter
Emozioni e occasioni da gol, ma, reti bianche nella prima semifinale di andata di Coppa Italia. Al Sinigaglia, Como-Inter finisce 0-0. Dunque, per l’accesso alla finalissima in programma allo stadio Olimpico di Roma il 13 maggio prossimo, tutto rimandato al match di ritorno previsto per il 21 o il 22 aprile al Meazza. Ricordiamo che dall’altra parte del tabellone si sfideranno Lazio e Atalanta: andata oggi mercoledi 4 marzo nella Capitale.
Como-Inter 0-0: la cronaca della partita. Primo tempo avaro di occasioni anche se sul taccuino annotiamo: una parata su Nico Paz da parte di Martinez (in campo al posto di Sommer), poi una bella giocata con conclusione d’esterno di Vojvoda di poco fuori. Il meglio arriva a inizio ripresa: Darmian, anche se con un cross, centra il palo alla sinistra di Butez. Poco dopo Valle spreca clamorosamente in area piccola a pochi passi dalla porta nerazzurra.I cambi nel secondo tempo da una parte e dall’altra. Chivu fa entrare Thuram, mentre Fabregas lancia Douvikas: mosse che, però, non cambiano volto alla gara. Ampio turn over per entrambe le squadre. Nel Como, lanciatissimo nella corsa a un posto Champions, a riposo tanti big in vista della trasferta di Cagliari; stesso discorso per l’Inter che ha già la testa al derby di domenica sera contro il Milan che vale lo scudetto.
Considerazioni finali. Primo interrogativo: lo 0-0 del Sinigaglia è figlio dei meriti tattici del Como o dei demeriti dell’Inter in fase di costruzione? La verità pende più dalla parte dei lariani. Nerazzurri sterili in attacco: terza partita stagionale senza gol. Merito comunque del piano gara comasco. Como che crea sicuramente di più, ma, senza segnare. Però, è proprio l’atteggiamento in campo degli uomini di Fabregas a bloccare la manovra interista.