Il Lane scala il Dolomiti e mantiene la vetta. Straf… Alcione Arzichiampo in casa

Vicenza e Lecco non mollano e non si mollano. Il “Lane” rimonta e vince evitando una doccia gelida sul campo di Fontanafredda, contro il Dolomiti Bellunesi – è 2-1 il punteggio a favore dei biancorossi – dell’ex tutto (calciatore e allenatore) Zanini, ma anche i lombardi vanno a segno in trasferta (1-0 al pro Vercelli) e il primo posto del girone A rimane ancora in coabitazione.

Il primo turno infrasettimanale e 6° del campionato di serie C registra però un ko stavolta non facile da digerire per il calcio vicentino professionistico, con l’Arzignano Valchiampo a perdere male in casa (1-3) contro l’Alcione Milano. Un esito sfavorevole che certifica lo stato di forma tutt’altro che spensierato dell’undici dell’Ovest Vicentino, visto l’unico punto in cassa nelle ultime quattro partire dopo l’avvio a razzo (6 punti messi in congelatore nei primi 180 minuti ufficiali).

L.R. Vicenza che piazza dunque la quarta vittoria consecutiva nonché la quinta in sei match, mostrando ancora una volta di saper offrire il meglio del proprio calcio nelle riprese, dopo i primi 45′ ieri sera davvero alle corde. I bellunesi, neopromossi e per la prima volta in serie C, hanno piazzato una quaterna secca di occasioni da gol nitide nella fase iniziale, andando avanti con pieno merito per 1-0 e sfiorando il raddoppio prima del pareggio allo scadere firmato da Rauti, sempre lui. Abile e fortunato a trovare col piede mancino il 2-1 che vale il ribaltone nella ripresa, con il Vicenza a compensare una prima parte di derby veneto tutto a favore dei padroni di casa.

Per l’Arzichiampo, infilatosi in un tunnel pericoloso da tre settimane a questa parte, appare lontana la verve iniziale e cominciano ad affiorare problemi difensivi, stando ai numeri di settembre. Nelle prime sette apparizioni ufficiali (Coppa Italia di C compresa), infatti, solo in un’occasione i giallocelesti hanno mantenuto la porta inviolata, nello 0-0 casalingo contro il Giana Erminio. Ieri ad Arzignano a segno Minesso, ma sullo 0-3 a risultato ormai già del tutto compromesso, contro un team arancione lanciato verso la rincorsa al podio. Guai a parlare di crisi, comunque, visto l’11° posto attuale, in linea con i programmi del club.

Archiviata la fatica serale del giovedì, subito in campo le due squadre vicentine per mettersi alla prova di nuovo: domenica a Trento l’Arzignano Valchiampo nell’orario dedicato alle grigliate del dì di festa (ore 12.30), per la seconda volta nel posticipo del lunedì sera il L.R. Vicenza di Fabio Gallo. Stavolta in casa, ospitando la Pro Vercelli che, curiosamente, in 4 giorni saggia le potenzialità delle due capoliste.

