Sosta, ok di Municipia a subentrare a Gps, ma intanto in città i parcheggi sono nel caos

La società Municipia, seconda arrivata nella gara che nel 2022 è stata vinta da Gps (Global Parking Solution di Piacenza) e con cui il Comune di Vicenza ha recesso il contratto al termine di un lungo e gravoso contenzioso per inadempienza, ha manifestato la disponibilità al subentro nel contratto di gestione della sosta nel capoluogo. Nelle prossime settimane seguiranno gli approfondimenti tecnici volti ad accertare i tempi e le modalità del subentro.

“Nei prossimi giorni – dichiara l’assessore alla mobilità Cristiano Spiller – lavoreremo per perfezionare e accelerare le operazioni necessarie al cambio di gestione”.

Intanto, durante la camera di consiglio al Tar del Veneto del 24 settembre, Gps ha espressamente rinunciato all’istanza cautelare e il Presidente ha quindi disposto la cancellazione della causa dal ruolo di tali istanze. Alla luce di questo, tutti i provvedimenti adottati sino ad oggi dagli uffici del Comune restano quindi confermati e pienamente efficaci, ivi compresa la risoluzione in danno del contratto.

Intanto però in città parcheggiare è quasi un’impresa, dato che Gps dopo il contenzioso che l’ha vista uscire sconfitta in tribunale, pare aver lasciato a se stessi gli impegni che aveva in questa fase di passaggio della gestione. L’elenco dei disservizi è lungo: dalla difficoltà a pagare con carte di credito e bancomat alle sbarre che non si alzano, dalle casse che non funzionano neanche con i contanti all’abbandono di rifiuti. Passata l’estate, intanto, sul fronte ninanziario il Comune si agginge a riscuotere la fideiussione da 1,9 milioni, ma – va detto – gli ammanchi totali nel bilancio comunale ammontano a 7 milioni, solo in parte coperti da opere eseguite.

