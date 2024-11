Il “Lane” si… Lecco le dita nel finale dopo un penalty calciato in curva. Decide Carraro

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Torna a vincere il L.R. Vicenza dopo un turno di penuria di punti – lo 0-0 infrasettimanale di Novara -, faticando non poco contro un Lecco gagliardo venuto al Menti per il posticipo del lunedì con l’intenzione di portarsi a casa almeno un punto. Missione ardua ma non del tutto impossibile che ieri sera sembrava ormai quasi riuscita, complice un rigore sparato in Curva Sud da Zamparo che sembrava tingere di nero la serata asfittica dei biancorossi, con il centrocampista Carraro all’83’ a piazzare invece in rete il gol vittoria.

Sul fronte classifica, e dopo un turno con doppia vittoria delle vicentine di serie C – bene sabato scorso anche Arzignano Valchiampo, vittorioso in trasferta sul Giana Erminio -, il “Lane” si conferma outsider primaria del Padova, in fuga in vetta del girone A con margine ora tornato a 7 punti sui biancorossi di mister Stefano Vecchi.

Tris di vittorie per le tre battistrada a conclusione del 13° turno. A perdere solo la sorpresa Alcione Milano, matricola che dopo il filotto di successi di ottobre cade per la seconda volta consecutiva e si fa agganciare dal Trento ai piedi del podio. Prossimo turno con la combo di vicentine a scendere in campo in contemporanea alle 15 di sabato 9 novembre: per Rossi e compagni trasferta breve in casa del Caldiero a Verona, per i beniamini dell’Ovest provincia sfida al Dal Molin con la Pergolettese, ennesimo scontro diretto di questo autunno.

