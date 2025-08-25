Il Vicenza parte col botto: cinque scoppole al Lumezzane davanti alla curva sud sold out

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ finito 5-0 l’esordio del L.R. Vicenza nella prima giornata di serie C contro il Lumezzane, davanti a una carichissima e coreografica curva Sud da tutto esaurito, ieri sera al Menti.

Inizio col botto al Menti, davanti a oltre 9.500 spettatori, per la squadra allenata in questa stagione calcistica 2025/2026 da mister Fabio Gallo: alla rete di Leverbe al 21′, ha fatto seguito, dopo soli otto minuti, il bis di Sandon; poi, nel finale del secondo tempo, il Lanerossi straripa: va in rete Morra al 76′ su calcio di rigore, quindi Stuckler all’84’ e infine, un minuto dopo, Rauti.

Un Lane concreto e veloce, quello visto nello stadio di casa ieri sera, forte di un’impostazione del tecnico Gallo già a buon punto. L’obiettivo esplicito, dopo due stagioni nelle quali è sfuggita per un soffio, è la promozione diretta in Serie B.

“La partita – commenta nel post partita mister Gallo – è stata dominata in lungo e in largo, con personalità, con idea, con aggressività e quindi nessuno si è risparmiato. Anzi, l’aspetto che mi è piaciuto molto è stato quando sono entrati dopo i cambi: i ragazzi subentrati hanno spinto perché giustamente sono delle chance che devono sfruttare e l’hanno fatto molto bene”.

“I dieci minuti all’inizio del secondo tempo – prosegue il tecnico biancorosso – sicuramente non mi sono piaciuti. Eravamo sul 2-0, non avevamo un risultato rotondo e quindi il rischio di prendere gol e di compromettere una partita che avevamo in mano era concreto Questa squadra deve ragionare che il rischio deve essere vicino allo 0. Dopodiché le situazioni le creano perché ci sono giocatori che hanno qualità, che hanno personalità e quindi se devo essere negativo in qualcosa, sicuramente quei 10-15 minuti all’inizio del secondo tempo non mi sono piaciuti”.

Si torna in campo domenica 31 agosto in terra lombarda, contro l’Ospitaletto Franciacorta. Ore 21.

“Il nostro obiettivo – commenta a sua volta il difensore biancorosso Thomas Sandon – era partire subito forte e dare un segnale a tutto il campionato. Ci concentriamo partita dopo partita a fare il meglio possibile. Volevamo fare una bella prestazione anche per i nostri tifosi, che erano quasi in decimila vedendo solo due partite di Coppa. Abbiamo voglia di rivalsa e questo si percepisce nell’ambiente. Penso che anche oggi l’abbiamo dimostrato. Dal punto di vista della prestazione cerco di adattarmi al meglio quando e dove c’è bisogno, facendo il meglio che posso nei ruoli in cui il mister mi dice di fare”.

Vicenza (3-5-2): Gagno; Cuomo, Leverbe, Sandon; Tribuzzi (34′ st Alessio), Pellizzari, Carraro, Vitale (20′ st Cavion), Costa (20′ st Benassai); Capello (20′ st Stückler), Morra (34′ st Rauti). Allenatore: Gallo

A disposizione: Massolo, Basso, Golin, Vescovi, Fantoni, Rada

Lumezzane (4-2-3-1): Bonardi; Diodato, Ndiaye, De Marino, Pagliari; Paghera, Scanzi; Rolando (34′ st Ferro), Malotti, Iori (24′ st Ghillani); Caccavo. Allenatore: Paci

A disposizione: Filigheddu, Battagliola, Deratti, Riahi, Napolitano, Gallea, Serpa, Simonelli, Motta

Arbitro: Gioele Iacobellis di Pisa (assistenti: Bianchi, Meraviglia; quarto ufficiale: Drigo; FVS: Boato)

Reti: 20′ pt Leverbe (V), 28′ pt Sandon (V); 30′ st Morra (V) rig., 38′ st Stückler (V), 39′ st Rauti (V)

Note. Ammoniti: Vitale (V), Sandon (V), De Marino (L). Angoli: 4-1. Recupero: 3′ pt. 4′ st. Spettatori: 9.556 (di cui 7.746 abbonati e 21 ospiti) per un incasso di 85.635 euro.

