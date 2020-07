L.R. Vicenza Virtus: iniziato il ritiro ad Asiago

Di Edoardo Mario Francese

Alle 17.30 si oggi si è svolto il primo allenamento dei biancorossi in Altopiano. Ci eravamo lasciati con la promozione in serie B, frutto dell’accordo tra le squadre e delle decisioni prese in Lega. Dopo un lunghissimo stop causa Coronavirus, sono ricominciati gli allenamenti di squadra in attesa della sentenza dei vertici della serie C, e con essi hanno preso il via anche i lavori per il rifacimento del manto erboso allo stadio Menti (lavori che dovrebbero terminare a fine agosto). Poi, come annunciato sul sito della società, il Vicenza ha cominciato la preparazione per la prossima stagione: test e tamponi per giocatori e staff, visite mediche di rito e finalmente i primi allenamenti individuali presso il centro sportivo Capovilla di Caldogno.

Mentre i giocatori rientravano dalle ferie e lo staff di mister Di Carlo preparava gli esercizi nel pieno rispetto del distanziamento sociale, la società (nella figura del ds Magalini e del dg Bedin) ha lavorato per dare qualità e competitività alla rosa: Cinelli, Giacomelli e Guerra hanno prolungato fino al 2021, Pontisso fino al 2022 e la giovane promessa Vandeputte fino al 2023. Dopo queste conferme è arrivato anche il primo vero acquisto della nuova stagione: Riccardo Meggiorini, attaccante di grande esperienza, classe 1985, reduce da 6 stagioni tra serie A e serie B con la maglia del Chievo.

Con queste premesse il Vicenza si prepara per il ritiro estivo, che comincerà domani ad Asiago: allenamenti e sudore sull’Altopiano dei Sette Comuni fino all’8 agosto per cominciare al meglio il pre-campionato. I biancorossi soggiorneranno presso l’hotel Gaarten di Gallio e si alleneranno negli impianti di Asiago già da domani pomeriggio (presso lo stadio Zotti e lo stadio comunale di Gallio). I 28 giocatori convocati dal mister Mimmo Di Carlo hanno avuto tempo per il meritato riposo ed ora dovranno dimostrare tanta buona volontà per ben figurare sia in ritiro, sia nel prossimo campionato di serie B.

Ultimo ma non meno importante, l’appoggio dimostrato da numerosi esponenti della Curva Sud, che con cori e colori hanno fatto visita alla squadra nell’ultimo allenamento di Capovilla: sciarpe, striscioni (e mascherine) per augurare a tutti i biancorossi un grosso in bocca al lupo.

Con un sostegno così, le speranze sono molto alte: il Lane comincia a prepararsi alla B…attaglia.