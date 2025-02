Il Famila sogna il… due di coppe: per puntare in alto imperativo battere il Campobasso

Il Famila Schio torna a giocarsi un trofeo nazionale, da squadra detentrice in questo caso, la Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025. Basket femminile ancora protagonista come un anno fa allora all’Inalpi Arena di Torino, sede unica della fase finale con la formula della F4 e sempre favorite annunciate le “solite” due franchigie venete del canestro rosa, vale a dire Famila Schio e Reyer Venezia.

Le outsider che si schierano nelle semifinali sono la matricola terribile Derthona (ex Basket Castelnuovo Scrivia) che gioca da piemontese in Piemonte e il Magnolia di Campobasso. La neopromossa, quarta in serie A1, sfida alle 18 di venerdì le campionesse d’Italia veneziane alle 18, a seguire alle 20.30 domani in pista le arancioni in forza al club altovicentino. Da ricordare che la Inalpi Arena, impianto capace di accogliere fino a 15 mila spettatori, sta ospitando anche la Final Eight di serie A1 al maschile, inaugurata ieri.

Occhio alle molisane per Sottane e compagne, unica squadra in Italia a sgambettare fin qui la Reyer Venezia, per di più in Laguna, a sua volta unico quintetto nazionale a battere Schio in campionato, in attesa del match di “rivincita” del ritorno al PalaRomare. In casa Famila da ieri qualche pensiero grigio aleggia su Juhsaz, tornata malconcia dalla trasferta con la sua nazionale, oltre al forfait di Crippa per infortunio per tutta la stagione.

In partenza per il capoluogo piemontese i tifosi più fedelissimi delle Orange, mentre per chi assisterà al duello di semifinale davanti al pc alla tv le dirette in chiaro sono previste sui canali Dazn. Alternativa in compagnia, quella offerta dal maxischermo al Circolo Cattolico di Magrè. L’obiettivo unico, presentato alla vigilia da Ivana Dojkic portavoce della squadra, è replicare il successo di un anno fa. Dopo la finalissima del 18 febbraio 2024 caratterizzata dal derby veneto, vinta da Schio per 81-68 incamerando così la quindicesima Coppa Italia in bacheca per il club.