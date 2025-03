Lo squash si gioca “a scatola chiusa”, tutta da scoprire. E dalla passione nasce pure l’amore

Mancava all’appello lo squash tra gli sport di racchetta presenti e presentati nel corso della “saga” di BreakPoint, che non poteva non eleggere un ragazzo altovicentino ex n°1 d’Italia tra gli junior come portavoce di un movimento sportivo per certi versi “in sordina”. Rispetto ai ben più famosi e conosciuti tennis e padel ad esempio, ma che garantisce spettacolo e, di sicuro, anche fatica! A garantirlo è Giacomo Dalle Molle, di 24 anni, talento certificato che dopo aver girovagato per il Belpaese tra un torneo e l’altro fino a raggiungere la vetta tra gli Under 19, è poi volato per gli Stati Uniti nel 2020.

Abbinando in America gli studi in Marketing al College nello Stato di New York alla pratica di una disciplina sportiva unica per certe dinamiche di gioco e per intensità di sforzo. Riflessi pronti o meglio definirli prontissimi, forza esplosiva e arguzia tattica costituiscono solo alcuni dei tasselli che un buon squashista deve possedere e padroneggiare. Anche perché la pallina risulta essere una specie di proiettile tanto da scansare quanto da rincorrere tra le pareti dei particolari campi di gioco, “scatole chiuse” sconsigliate ai claustrofobici.

Insieme a Giacomo, giovane di Santorso che ha ereditato la passione dal papà Giampietro e cresciuto sotto l’ala del maestro Diego Bertoldo, nel corso della puntata 79 di BreakPoint si vanno a toccare più aspetti e curiosità. Dalle regole di gioco ai punteggi, passando per attrezzattura ed equipaggiamento, dalla curiosità della pallina con “goccia” di gel che va a riscaldarla e la rende più veloce, agli occhialini di protezione obbligatori per i minori. Uno sport di sicuro divertente e potenzialmente per tutti ma che – è questa la “nota dolente” – che risente della carenza di impianti dove poter allenarsi o semplicemente avvicinarsi allo squash. Movimento che tra l’altro entrerà di diritto nel novero dei “cinque cerchi” a partire dalle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Sport che nel Vicentino ha sempre ammirato come “società di punta” il Pegaso Cornedo, fucina di talenti al maschile e al femminile che hanno fatto incetta di titoli giovanili negli anni a livello nazionale, con tra passato e presente campi di gioco disponibili a Carrè (ancor oggi), Marano, Thiene e qualche altro polo sparso qua e là per la provincia. Una disciplina indoor (almeno in Italia) che il nostro ospite ha scoperto già da ragazzino, a 12 anni o poco più, e che da passione si è trasformata in un amore genuino che, a sua volta, ne ha favorito un altro. Proprio negli Stati Uniti, infatti, Giacomo ha conosciuto Rafaela Albuja Sanchez, lei pure di 24 anni e che lo ha seguito in Italia al termine degli studi universitari. Per amore, certo, ma anche per inseguire il sogno olimpico. Nata e cresciuta in Equador, “Rafa” naviga nel ranking femminile intorno alle 200esima posizione, in ascesa di torneo in torneo. E, chi lo sa, potrebbe anche candidarsi in futuro a vestire i colori dell’azzurro.

Per il resto, è cosa buona e giusta ascoltare il podcast per intero, gustandosi anche un po’ di buona musica oltre alle parole del “bravo ragazzo” altovicentino e un po’ giramondo, che oggi lavora come consulente finanziario e promette di riprendere più di una racchetta in mano. Da squash, prima di tutto, ma anche da padel e da tennis dove non se la cava niente male!