Allagato Palazzo Chiericati: musei civico chiuso

Nella mattina di oggi, domenica 2 marzo, poco dopo le 10:30, i vigili del fuoco sono intervenuti a Palazzo Chiericati, in Piazza Matteotti a Vicenza, a causa di un allagamento che ha interessato alcune sale del Museo, provocato dalla rottura di un tubo dell’impianto di climatizzazione.

I pompieri, giunti dalla centrale, hanno subito messo in sicurezza le opere d’arte più grandi rimuovendole, mentre il personale del Museo aveva già provveduto a spostare quelle di dimensioni minori. Due tele sono risultate leggermente bagnate in alcuni punti nella parte posteriore, senza alcun danno evidente.

I vigili del fuoco hanno subito ispezionato il sottotetto della struttura, individuando la perdita in tubo del sistema di climatizzazione che è stato subito chiuso. Il personale intervenuto ha immediatamente iniziato le operazioni di drenaggio dell’acqua, che in alcuni punti aveva raggiunto i cinque centimetri di altezza, utilizzando palette, secchi e un aspiratore per liquidi. Alle operazioni hanno preso parte anche volontari della Protezione Civile.

Sul posto sono accorsi gli assessori comunali Spiller e Fantin, insieme ai responsabili del Museo. Le operazioni di messa in sicurezza, coordinate anche dal funzionario di guardia dei vigili del fuoco, si sono concluse poco prima delle 14.