Partita “mini” con posta in palio maxi per il Lane: si giocano i 35′ residui con Pro Sesto

Si parte dallo zero a uno che, giocando la partita – anzi, poco più di un terzo – in casa della Pro Sesto, sul display sarà un 1-0. Avanti nel punteggio i milanesi, indietro i biancorossi di Vecchi che tenteranno uno sprint di 35 minuti appena per provare a raccogliere un risultato positivo nella trasferta in Lombardia, la seconda in 10 giorni nello stesso stadio, dopo che la partita “originale” fu sospesa a causa di un nubifragio e del campo d’erba divenuto palude.

Una situazione al limite del paradosso quella che il regolamento di serie C prevede e applica in questi casi, con calciatori che non penseranno ai 90′ di gioco ma solo ai 35′ residui da disputare, quasi un altro sport. Ma sempre con pallone a fare da giudice. Si gioca (poco) oggi alle 18 allo Stadio Breda, con qualche temerario e irriducibile tifoso del Lane già a Sesto San Giovanni per non perdersi la mezz’ora e poco più che manca all’appello.

Vicentini tornati sul podio domenica dopo il successo casalingo di rigore (due su tre segnati, cecchino Ferrari, ancora birichino Ronaldo) sulla pericolante Novara e concomitante ko della Triestina. In un turno in cui tutte le big hanno rallentato (Mantova sconfitto, Padova al pari e via l’allenatore) tranne appunto la nobile provinciale veneta. Vicentini con la lama tra i denti oggi, nel recupero, più forse per allungare la serie senza sconfitte in campionato (un solo ko nel 2024) che per la classifica. E per l’imbattibilità, ovviamente, come ha ammesso Stefano Vecchi nelle interviste pre-gara.

Ricordando che, dopo aver affrontato la terz’ultima del girone (Novara), oggi di fronte ci sanno i penultimi, insomma due formazioni tutt’altro che irresistibili per un undici da podio. Oltre che i “valori” tecnici, insomma, servono gli attributi, quelli pirotecnici se davvero si riuscirà allo sprint a ribaltare lo 0-1 o 1-0 che dir si voglia. Tutti in campo al 10′ della ripresa, allora, maltempo compreso: è prevista pioggia infatti anche oggi, ma non a secie roverse almeno!