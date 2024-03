Pattinaggio artistico, agli italiani brillano d’oro Cristal e Fashion One. Due podi anche per lo Skating Club Zanè

Belle soddisfazioni per le società vicentine al Campionato italiano di pattinaggio artistico a rotelle spettacolo e sincronizzato, che si è concluso domenica, 25 marzo, alla Zoppas Arena di Conegliano.



Quattro giorni di gare che come sempre hanno visto le compagini venete primeggiare nelle diverse categorie spettacolo, con un buon “bottino”, dopo tante fatiche e allenamenti, per le squadre vicentine. Complessivamente sono stati 180 i gruppi in gara, per un totale di tremila atleti provenienti da 16 regioni italiane. 11 i titoli nazionali in palio e due se li sono assicurati squadre beriche, oltre a un argento e un bronzo.

Il successo del Cristal

A convincere i giudici, in particolare, sabato sera è stata la prestazione del “Cristal Skating Team” nella categoria Grandi Gruppi. La squadra, composta da 24 fra pattinatrici e pattinatori (più due riserve) è frutto del sodalizio fra le Associazioni Sportive Dilettantistiche Apav Fara e Bassano New Skate. In gara il gruppo ha portato gara un disco complesso e spettacolare, che ha trasportato giudici e pubbico nell’Antico Egitto: “Il peso dei miei errori”, dedicato alla leggenda del giudizio del Dio Anubi. Con un punteggio complessivo di 35.85 il Cristal hanno superato i favoriti “Royal Eagles” dell’ S.C. Don Bosco (Treviso) con il racconto di un’ultimo colpo “The last one” (35.77), mentre terzo è arrivato il gruppo “Division” del Pattinaggio Artistico Portogruaro (Venezia) con “Numero 0”…la vita delle galline libere di razzolare all’aperto (35.09).

1 di 6

Il Cristal, allenato da Elisabetta Restello e Andrea Fabris e con un disco coreografato da Daniel Morandin, è composto (in rigoroso ordine alfabetico) da Elena Azzolin, Giada Biasini, Renèe Biasini, Virginia Bonollo, Eleonora Bortolazzi, Micaela Busatta, Vittoria Casarotto, Cristian Catana, Debora Codega, Camilla Dalla Valle, Anna De Rizzo, Maddalena Fabris, Giulia Filippozzi, Giulia Fina, Maia Frigo, Giulia Froncolati, Claudia Grigato, Hannah Iotti, Viviana Mariotto, Giulia Miotti, Cecilia Moretti, Anita Pavan, Martina Securo, Nicole Stefani, Stefania Viaroli e Andrea Zanin.

Con il primo posto la squadra ha staccato il “pass” sia per i Campionati Europei che per i Mondiali: rappresenterà l’Italia con la consapevolezza – atleti e atlete se lo sono detti già nello spogliatoio – di potersi esprimere a livelli ancora più alti e convicenti. E potranno pure contare sul gran tifo che spetta al paese ospitante: gli Europei si terranno infatti a Reggio Emilia dal 9 all’11 maggio, mentre i Mondiali si svolgeranno a Rimini dall’8 al 21 settembre.

Quartetti Divisione Nazionale: Oro per Fashion One di Bassano, argento per Clio di Zanè

Successo vicentino anche nella categoria Quartetti Divisione Nazionale, dove hanno brillato sia le ragazze di “Fashion One” del Bassano New Skate, prime con 74.90 punti, che le colleghe del quartetto “Clio” dello Skating Club Zané, seconde con 72.30, entrambe davanti al gruppo “Heart” dell’Asdpa Riccione con 70.40.

Il programma “Il mondo ha bisogno d’amore” delle bassanesi prime classificate raccontava il miracolo di un fiore cresciuto tra le rocce, un segno di speranza verso un universo meraviglioso. Anche questo un disco coreografato da Daniel Morandin per la squadra allenata da Giorgia Busatta e Giada Biasini.

1 di 4

“Esmeralda”, delle seconde, rappresentava invece una danza seducente al crepuscolo parigino, a ritmo del cembalo, cercando lo sguardo di una persona speciale. Anche Maia Frigo, Denia Ramon, Lucia Cattelan, Vittoria Casarotto e Erica Rodighiero sono allenate da Giada Biasini, Lisa Carlesso e la loro coreografia è curata da Daniel Morandin.

Anche per queste due squadre vicentine si aprono ora le porte delle competizioni internazionali.

Bronzo delle “Calipso” di Zanè nei Quartetti Junior

Europei anche per il quartetto “Calipso” dello Skating Club Zané, che ha conquistato infine, con il seducente tango “En la milonga” (40.62 punti) il terzo posto nella categoria Quartetti Senior. Le vicentine sono reduci dal titolo regionale di categoria.