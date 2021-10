Pattinaggio, successo mondiale per Cristal Skating Team, secondo ai campionati in Paraguay

Dante ha portato bene al Cristal Skating Team, che torna dai campionati mondiali di Asuncion (Paraguay) della scorsa settimana con la medaglia d’argento per i grandi gruppi del pattinaggio artistico a rotelle. Un successo che ripaga di tanti sacrifici, tenacia e passione per questo sporto a torto considerato minore.

Lo show dei Grandi gruppi ha visto primeggiare le imprendibili spagnole del Cpa Olot con il programma “Trappola mortale”, ma dietro di loro si è piazzato il gruppo italiano Cristal Skating (Apav Fara e Bassano New Skate) con “Per peccatum”, che con una straordinaria esibizione ha superato anche l’altro gruppo italiano, il trevigiano Show Roller Team (Pattinaggio Vazzola) con “Renacimiento”. L’altro gruppo azzurro, i Royal Eagles (Asd Skating Club Don Bosco, sempre Treviso), ha chiuso quinto con “Disconnettimi”.

I campionati si sono conclusi sabato scorso proprio con la competizione dei grandi gruppi, che vede scendere in pista in un’unica coreografia contemporaneamente venti atleti. La narrazione dei sette vizi capitali della Divina Commedia (scelta dalle vicentine per celebrare i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, che ricorrono quest’anno) ha convinto i giudici per ritmo, precisione ed espressività e ha consentito alla Nazionale italiana di terminare la competizione iridata in testa con 33 medaglie contro le 10 della Spagna, arrivata seconda.