Pattinaggio, Cristal di nuovo campione italiano. Calipso Zanè d’argento nei quartetti

Due podi per il vicentino a Montichiari (Brescia) dove lo scorso fine settimana si è svolta la 26° edizione del Campionato Italiano pattinaggio Gruppi Spettacolo e Sincronizzato.

Il risultato più importnate lo ha portato a casa ancora una volta il grande gruppo Cristal Skating Team (Asd Apav Fara), che non hanno deluso le aspettative, forte del fatto di essere i vicecampioni del mondo in carica. Gli atleti e le atlete vicentini, infatti, hanno sbaragliato la concorrenza con un punteggio di 38.40 con un programma dedicato quest’anno al mondo dei tarocchi, degli arcani e delle profezie dal titolo “La mano del destino”.

Un disco complesso e veloce, che ha convinto i cinque giudici, il pubblico e i numerosi supporter, giunti un gran numero dalla terra berica per far sentire tutto il calore ai 24 atleti e atlete allenati dalla scledense Betty Restello, coreografati da Daniel Morandin e suportati dalla mental coach Elisabetta Mascitelli. La squadra che ha conquistato l’oro italiano 2025 è composta da (in rigoroso ordine alfabetico) Elena Azzolin, Francesca Bernar, Valentina Bernar, Giada Biasini, Renée Biasini, Eleonora Bortolazzi, Lucia Busa, Micaela Busatta, Vittoria Casarotto, Cristian Catana, Debora Codega, Camilla Dalla Valle, Maddalena Fabris, Giulia Froncolati, Gioia Gobbo, Claudia Grigato, Hannah Iotti, Giulia Miotti, Anita Pavan, Sofia Pegoraro, Giorgia Pierantoni, Martina Securo, Nicole Stefani, Andrea Zanin e le riserve Elena Busin, Virginia Bonollo, Anna De Rizzo e Cecilia Moretti.

Un primo posto che riempie di soddisfazione anche la società di Fara, presieduta dall’attivissima Patrizia Crivelletto e da tutto il direttivo. Un podio, quello dei Grandi Gruppi, tutto veneto, che ha visto Cristal superare il temibile gruppo Royal Eagles (Pattinaggio don Bosco Treviso), arrivato secondo con un disco ispirato alla figura di Dorian Gray (punteggio 38.18), mentre in terza posizione con 36.04 si sono classificati gli altri trevigiani, Show Roller Team (Pattinaggio Vazzola) con una performance ispirata alla storia del Minotauro e del suo labirinto.

Se il Veneto come sempre ha ben figurato, l’altra unica soddisfazione vicentina è venuta poi dalla società Skating Club Zanè, che ha portato a casa una medaglia d’argento nella categoria Quartetti Divisione Nazionale con le atlete del gruppo Calipso con il programma dal titolo “La terra non è mia” (74.30 punti), dietro ai lombardi Magic Four di Vanzaghello e davanti alle atlete Forlì Roller Show.

Una mezione, per essersi visto soffiare il podio per soli pochi centesimi, merita infine il quartetto Cristal (Apav Fara, categoria senior), che al suo esordio (era la sua prima competizione, in quanto formatosi quest’anno) è arrivato quarto a soli 9 centesimi dal bronzo con il disco “In memoriam”, dedicato all’Olocausto.

Il campionato nazionale

Nei quattro giorni di gare al PalaGeorge di Montichiari si sono esibiti circa 2200 pattinatori provenienti da 207 gruppi dislocati in tutta la Penisola con l’obiettivo di portare a casa i 12 titoli nazionali in palio. Il prossimo appuntamento, dal 22 al 24 maggio, saranno i Campionati Europei che si terranno a Saragozza, Spagna, mentre i campionati mondiali sono in programma in autunno in Cina.

