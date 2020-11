Rinviata la gara con Lucca: novembre di confusione per il Famila

Come noto, a settembre ha preso il via la nuova stagione per il Famila Wuber Schio: dopo le prime amichevoli, le sessioni di mercato e le incertezze riguardo la pandemia, è cominciato il campionato 2020/2021. Subito sono arrivate 6 vittorie su 6 partite, segno di una buona condizione fisica e di un benessere che coinvolgeva squadra e società. Poi è arrivato novembre.

Per prima cosa è arrivata la prima sconfitta stagionale contro la capolista Venezia: 82-74 per le lagunari che continuano ancora oggi un cammino senza sconfitte. Subito dopo, la regular season è stata interrotta per lasciar spazio alla sosta per le nazionali: nelle due vittorie dell’Italia, alcune giocatrici di Schio hanno ben figurato ed hanno dimostrato di voler riprendere a macinare punti anche in campionato.

Poi, il fulmine a ciel sereno: Natasha Cloud, americana classe ’92 e colpo di mercato in estate, di punto in bianco ha rescisso il contratto con la società ed ha lasciato Schio “orfana” di una guardia di esperienza. Per fortuna, dopo lo smarrimento inziale lo staff si è messo alla ricerca di una giocatrice che potesse ricoprire quel ruolo, e il 16 novembre è stato annunciato il nuovo colpo “lampo”: come scritto in copertina, Kim Mestdagh, guardia classe 1990, ha firmato con il Famila.

La giocatrice belga ha un ottimo curriculum, viste le numerose esperienze a livello europeo e con la nazionale: sarà lei l’arma in più di questa squadra, come annunciato durante la presentazione ufficiale. “Sono contentissima di essere qui e spero di iniziare presto” ha dichiarato Kim al suo primo giorno in casacca Orange.

Sarebbe stato bello osservarla all’opera già questa sera, ma purtroppo la supersfida contro la rivale Lucca è stata rinviata per casi di positività nelle toscane; poco male, ci sarà modo di preparare al meglio le prossime partite e di far ripartire la squadra. Una squadra che, dopo un mese turbolento, non vede l’ora di ricominciare.