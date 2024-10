Serie C, derby bagnato ma fortunato solo per L.R. Vicenza ancora grazie ai gol da corner

Il Vicenza si affida al “pezzo forte” di questo inizio di stagione, vale a dire i calci d’angolo calciati dal mancino di Costa, per battere 2-1 l’Arzignano Valchiampo nel derby vicentino di serie C, tornando alla vittoria piena dopo due week end digiuno. E accorciando da 7 a 5 i punti di distacco dalla vetta occupata dalla leader in fuga Padova, ancora imbattuta, l’unica nel girone A. Per il club della vallata, invece, nonostante i segnali di ripresa dopo il cambio in panchina, si annovera la quinta sconfitta di fila. E un ruolo da finalino di coda confermato anche se in compagnia della Triestina, penalizzata di un punto in settimana per irregolarità amministrative.

Il primo derby vicentino della stagione tra giallocelesti e biancorossi giunge in un sabato quasi di nubifragio, con il terreno di gioco dello Stadio Dal Molin sostanzialmente a tenere “botta” ma con più di qualche pozzanghera a limitare i fraseggi di gioco. Tante palle alte, quindi, nel corso dei 90′, comunque piacevoli, in cui non si sono osservati valori da squadre agli antipodi della classifica. Decisivo il centrocampista ex Carrarese Della Latta, che va a riscattare il suo debutto in biancorosso con espulsione e si rivela decisivo in zona gol oltre che nel suo lavoro di muscoli in mediana.

Le due reti firmate dal 31enne toscano arrivano dalle parabole di Costa dalla bandierina, la prima subito al 7′ del primo tempo, con incornata a fil di palo di Della Latta tra le reciproche trattenute con un difensore di casa. Arzignano Valchiampo che non sta a guardare, mentre lo deve fare dalla tribuna mister Bianchini, con squalifica pendente da scontare e quindi costretto a rimandare il suo ritorno in panchina in gialloceleste. Barba e Nepi i più pericolosi per la squadra della vallata a inizio ripresa, poi a 20′ dalla fine il nuovo corner che stavolta in seconda battuta vede il centrocampista biancorosso sferrare la zampata vincente in mischia per il 2-0 parziale. Tutto dell’Arzichiampo il finale di partita, che prima sfiora il gol impegnando Confente, lo trova con il n°10 Lunghi su tiro dal limite deviato (da Sandon) e agli sgoccioli ha l’occasione per il clamoroso 2-2 in mischia.

I numeri del girone A mostrano allora i due club vicentini quasi agli antipodi dopo le prime 10 giornate di campionato. Per i biancorossi, dopo la frenata recente, è la sesta vittoria – con tre pareggi, due casalinghi – nel torneo, che vale tre punti utili per accorciare sui cugini biancoscudati saldamente in testa dopo lo 0-0 dell’Euganeo contro il Feralpisalò. Continua a sorprendere la matricola milanese Alcione, salita sul podio dopo il 3-1 esterno in casa della Clodiense in riva all’Adriatico. Dopo il ko proprio contro il “Lane”, gli arancioni lombardi hanno messo a segno una cinquina di vittorie e tallonano i vicentini a soli due punti.

I VIDEOHIGHLIGHTS DEL DERBY VICENTINO GIOCATO SABATO