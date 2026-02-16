Stavolta la “zona Cesarini” beffa il Lane: ko al Menti, niente record. Passa l’Alcione per 1-0

Pranzo indigesto per i calciatori e tifosi biancorossi, con il L.R. Vicenza che in un colpo solo perde il primo match stagionale in campionato e pure l’imbattibilità casalinga. A mandare di traverso il sunday lunch match di serie C è l’Alcione, in un tempo di recupero oltre il 90′ che in tante occasioni ha regalato dessert dolcissimi e gustosi al club berico nel corso di questa annata.

Stavolta gira male e il rammarico last minute tocca ai vicentini di Gallo, incapaci di stoppare un contropiede regalato decisamente al momento sbagliato, facendo esplodere di gioia gli arancioni terza forza clacistica di Milano (ieri in nero) che non a caso lottano da mesi per un piazzamento nella cinquina di testa del girone A. E cosa succede alla classifica? Poco o nulla almeno per ora e in attesa dei tre posticipi, visto che il Lecco non fa bottino pieno e si deve accontentare di un punto, ma può conquistarne tre il Brescia, che punta così ad accorciare da 16 a 13 punti da recuperare.

Un 27° turno davvero da dimenticare per la coppia di squadra vicentine del calcio “Pro”, per la prima volta contemporaneamente ko in questo torneo, visto che piange oggi pure il team dell’Ovest Vicentino, un FC Arzignano Valchiampo finito in un inspiegabile tunnel dopo la quinta sconfitta in sei partite. In Lombardia l’Albinoleffe vince 2-0 sui veneti, realizzando due rigori, staccando qui Lakti e compagni, e il Novara sorpassa. Partita condizionata dalla follia del portiere Manfrin nei primi 10′, espulso per fallo di mano conseguenza di un’uscita temeraria a dir poco. Serve un cambio di marcia rapido al fine di evitare di ripiombare nella palude playout, anche se il margine di vantaggio è ancora tutto sommato corposo, almeno sulla penultima.

I VIDEOHIGHLIGHTS DELLE PARTITE DELLE VICENTINE

