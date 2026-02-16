Gli cade un palo di cemento in testa mentre è nel vigneto: gravissimo un uomo

Grave infortunio sul lavoro questa mattina, lunedì 16 febbraio, in un vigneto di Carrè: un uomo è stato colpito alla testa da un palo di cemento a sostegno di un filare.

Ad avvertire i soccorsi sono state le persone che si trovavano con lui nei terreni in via Tavani, in collina, al momento del fatto. L’uomo, un 60enne, è stato trasferito con un’ambulanza del Suem 118 nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco, perr ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Notizia in aggiornamento



