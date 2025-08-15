Un Lane da serie A e da prima serata va in diretta tv su Mediaset per il Ferragosto di Coppa

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si veste a festa il L.R. Vicenza versione 2025/2026, per la partecipazione questa sera al gran galà del calcio italiano delle big, la Coppa Italia, dopo aver abbattuto il Padova allo Stadio Euganeo nel turno preliminare di qualificazione (per 2-0, domenica scorsa). Si apre oggi infatti il turno dei 32esimi, che si concluderà lunedì sera, con l’entrata in scena delle formazioni di serie A: ai biancorossi tocca il Genoa, partita in Liguria.

Luci della ribalta la sera di Ferragosto, alle 21.15, con tanto di diretta tv su Italia Uno (i diritti televisivi in chiaro se li è aggiudicata Mediaset), per l’esordio nel tabellone ufficiale dalla manifestazione che vede in campo tutte le società di serie A e B e le “invitate” speciali dalla serie C come il Lane del nuovo allenatore Fabio Gallo.

Alla vigilia della partenza verso Genova e all’arrivo allo Stadio “Luigi Ferraris” del quartiere Marassi, una sorta di “entusiasmo equilibrato” contrassegna stati d’animo e dichiarazioni della vigilia. Il tecnico ha delineato la strategia e l’impronta di gioco che vuole conferire alla squadra, in cerca d’identità, affidatagli alla proprietà della famiglia Diesel/Rosso, e si è detto consapevole di affrontare una squadra di serie A, in altre parole due scalini sopra.

Insomma niente voli pindarici, ma la giusta voglia di viversi un’esperienza utile per testare la forma e l’intesa dei calciatori del nuovo Vicenza, fra solo 9 giorni atteso poi dal debutto di campionato in serie C. Se tra i rossoblu mancheranno all’appello un paio di big, non sta meglio il Lane sul piano dell’organico. Fuori gioco ancora capitan Costa, con lui ai box sia Zonta che Talarico della vecchia guardia. Per il tandem offensivo Morra-Capello appare il più accredito, con Rauti e Stuckler a spingere per una maglia da titolare.

