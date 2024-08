Temporali serali in Veneto, 125 interventi dei pompieri per alberi, rami e allagamenti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’ondata breve ma intensa di maltempo che si è abbattuta ieri sera sul Veneto ha provocato danni da acqua e da raffiche di vento in più località, tra le quali anche il Vicentino, dove si sono registrati una trentina di interventi dei vigili del fuoco dalle 21 di ieri sera alla notte.

In particolare, a Schio, si è proceduto alla rimozione di un albero caduto in strada a causa del forte temporale di giovedì sera. In generale, non si hanno notizie di gravi danni – come invece avvenuto a metà maggio scorso in due momenti – ma risultano ancora in corso verifiche e sopralluoghi in queste ore.

Esclusi problemi a persone nel bilancio dei vigili del fuoco. Sul fronte regionale il maltempo ha colpito in maniera intensa soprattutto la provincia di Treviso, nella Marca e a Portogruaro dove sono conteggiati 60 interventi dei pompieri sui 125 complessivamente ufficializzati nel report del giorno dopo. Nel corso del fine settimana, domani in particolare, si attendono altri temporali estivi su tutta la fascia Nord Est Italia.