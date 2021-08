Altre due medaglie per l’Italia: Rizza argento nella canoa sprint, Paltrinieri bronzo nella 10km in acque libere

Nell’attesa di Frank Chamizo nella lotta, di Elia Viviani nel ciclismo e di Viviana Bottaro nel karate, il ciclista è campione olimpico in carica mentre il lottatore a Rio 2016 aveva vinto il bronzo, le soddisfazioni arrivano dal nuoto e dalla canoa.

Manfredi Rizza ha vinto l’argento nello sprint 200 metri, la specialità è il K1. Finale con brivido, visto che il podio è stato deciso al fotofinish, e l’azzurro si è piazzato in seconda piazza per soli 45 millesimi di secondo dietro all’ungherese Sandor Totka.

Poche ore prima, Gregorio Paltrinieri aveva vinto il bronzo nella 10km in acque libere. Dalla vasca al fondo, Greg è riuscito ad essere più forte della mononucleosi che ne stava per compromettere la partecipazione ai giochi. Tra l’altro, nella storia a 5 cerchi, è la prima volta che un azzurro riesce a conquistare due medaglie fra piscina e acque libere. Ovviamente soddisfatto Paltrinieri, che ha detto: “Sono contento, è stato il massimo che potevo fare, la giusta ricompensa dopo due mesi d’inferno. Vado via con due allori, era il massimo che potevo fare. Adesso posso dire di essere soddisfatto, perché ho fatto il massimo. Sapevo che oggi dovevo metterci tutto me stesso”.

Altra finale che l’Italia seguirà con passione è quella della staffetta 4×100 di atletica. Il quartetto azzurro formato da Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Fostine Desalu e Filippo Tortu (in rigoroso ordine di frazione) ferma il cronometro a 37″95 e stampa il terzo tempo di batteria. “In finale ce la giochiamo” il grido di battaglia degli azzurri.