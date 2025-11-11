Atp finals di Torino, Sinner: esordio vincente contro Auger-Aliassime

Appena otto giorni dopo la finale di Parigi, Jannik Sinner batte il canadese Felix Auger-Aliassime nella partita d’esordio alle ATP Finals di Torino con il punteggio di 7-5 6-1. L’altoatesino mercoledì sfiderà Alexander Zverev, anche lui vincente alla prima partita contro Ben Shelton (6-3, 7-6). Nel pomeriggio ha esordito l’altro italiano, Lorenzo Musetti, che ha perso in due set contro il numero 6 al mondo, Taylor Fritz. Carlos Alcaraz si è imposto contro Alex De Minaur con il punteggio di 7-6, 6-2. Nel doppio Bolelli e Vavassori hanno battuto i numeri 1 al mondo Julian Cash e Lloyd Glasspool.

Il numero due al mondo sorride dopo l’esordio vincente alle Atp Finals di Torino: “Sono molto contento di tornare a giocare qua, questo è un torneo e un posto speciale – le parole dell’azzurro -. È un anno diverso, ma mi sono sentito abbastanza bene. Il primo set è stato molto tosto, poi lui ha avuto un piccolo problema fisico… Però il livello era molto alto. Sono contento di come siamo partiti in questo torneo”.

Sinner ha poi proseguito: “È stata una partita molto dura fino al 6-5. Ho avuto qualche occasione per breakkare, ma lui ha servito molto bene. Ha giocato un tennis molto aggressivo. Sono contento di essere riuscito a superare una prova così difficile oggi. Ovviamente vincere la prima partita è molto importante in questo format, quindi sono molto contento. Spero che non sia niente di troppo grave per Felix. Gli auguro una pronta guarigione. Speriamo tutti che torni al 100% fisicamente”.

Poi sulla presenza di Musetti e del doppio Bolelli/Vavassori alle Finals: “È davvero speciale, c’è tanta Italia qui in Italia. Oggi mi porto a casa sicuramente la bella sensazione di giocare qui. Ogni anno il campo è un po’ diverso, sono contento di come ci siamo adattati. Sono in un gruppo molto difficile e molto tosto, con gente che serve molto, molto forte. Devi rimanere concentrato per tutta la partita, appena concedi un attimino magari vai un break sotto e poi è difficile recuperare. Oggi comunque ero molto concentrato, sono molto contento e adesso vediamo come va il prossimo match”.