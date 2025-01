Australian Open 2025: Sinner debutta contro Jarry. Paolini attende una qualificata

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Delineato il tabellone degli Australian Open 2025. Alle 04.30 italiane (14.30 locali) si è infatti tenuto il sorteggio del primo Slam dell’anno. Si apre dunque ufficialmente la caccia ai trionfatori della scorsa edizione: Jannik Sinner e Aryna Sabalenka, con l’altoatesino che vuole il 3° Slam in carriera, mentre la bielorussa ambisce alla terza corona.

Un cammino non certo facile per Jannik Sinner, che evita Djokovic e Alcaraz, ma potrebbe incontrare Cobolli al 3° turno e Berrettini agli ottavi. Il suo primo avversario sarà il cileno Nicolas Jarry, n.34 del mondo e dotato di un gran servizio.Nella parte alta del tabellone con l’altoatesino ci sono il danese Holger Rune, che potrebbe incrociare l’azzurro negli ottavi, ma che nel frattempo dovrà vedersela con il cinese Zhizhen Zheng, e l’australiano Alex de Minaur. Nella parte alta troviamo anche l’americano Taylor Fritz (n.4 del seeding), che giocherà contro il connazionale Jenson Broosky, e il russo Daniil Medvedev , che esordirà contro la wild-card Kasidit Samrej.

Gli altri italiani. Flavio Cobolli al primo turno troverà sul suo percorso l’argentino Tomas Martin Etcheverry e potrebbe incrociare Sinner in un possibile terzo turno. Matteo Berrettini se la vedrà con il britannico Cameron Norrie e potrebbe sfidare il vincente di Rune-Zhang nel 2° round. Luca Nardi affronterà nella parte alta il canadese Gabriel Diallo e Luciano Darderi affronterà Martinez. Il match che si prospetta più ostico sarà quello di Fabio Fognini contro Dimitrov, ma anche per Lorenzo Sonego l’ostacolo non è semplice ed è Stan Wawrinka. Sfortunato invece il sorteggio per Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi: uno dei due abbandonerà Melbourne al primo turno, nel derby azzurro.

Nel singolare femminile la tennista da rincorrere sarà la bielorussa Aryna Sabalenka, che non sembra intenzionata a lasciarsi scappare il terzo titolo consecutivo in questo Major. La Sabalenka affronterà l’americana Sloane Stephens al primo turno Nella parte bassa, la polacca Iga Swiatek (n.2 del mondo) se la vedrà contro la ceca Katerina Siniakova.

In questa parte del main draw c’è anche Jasmine Paolini (n.4 del seeding). La toscana attende una giocatrice proveniente dalle qualificazioni. La prima grande insidia potrebbe però arrivare al terzo turno con la Svitolina e all’orizzonte una semifinale contro Swiatek all’orizzonte.

Per quanto riguarda le altre due italiane in tabellone, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto, sorteggio non proprio benevolo. La marchigiana affronterà la russa Diana Shnaider, testa di serie numero 12 e tennista in grande ascesa, mentre la romagnola affronterà Vika Azarenka, due volte campionessa a Melbourne nel 2012 e nel 2013.