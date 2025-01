Australian Open: avanzano Sinner e Sonego. Out Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini

Giornata agrodolce per gli azzurri in campo oggi agli Australian Open. Se Jannik Sinner archivia agevolmente la pratica Marcos Giron, battuto in tre set e Lorenzo Sonego ha la meglio sull’ungherese Marozsan, niente da fare per Lorenzo Musetti. Agli ottavi ci va Ben Shelton, 20^ testa di serie, che vince dopo quasi tre ore di battaglia. Out anche Jasmine Paolini. La numero 4 del mondo è stata rimontata da Elina Svitolina, numero 28 del seeding.

Jannik Sinner raggiunge gli ottavi a Melbourne, grazie alla vittoria su Marcos Giron: 6-3, 6-4, 6-2 il punteggio finale per l’azzurro, maturato dopo due ore esatte di gioco. Una partita senza eccessive preoccupazioni per il n. 1 al mondo che però, ha latitato un po’ sul lato del dritto, commettendo 37 gratuiti e con un potenziale di miglioramento anche al servizio. Sinner dunque stacca il pass per gli ottavi degli Australian Open per la quarta volta in carriera su sei partecipazioni.

Sinner: “Devo migliorare e alzare il livello”. Soddisfatto…ma non troppo l’altoatesino, che dopo il match commenta la sua prestazione: “Sono contento di essere agli ottavi – ha spiegato Sinner – Tutti i match hanno difficoltà, Giron è stato solido da dietro e ha servito bene la prima. Ho avuto qualche difficoltà nel rispondere, ma posso migliorare. Oggi la percentuale di punti a rete non è stata buona, ma fa parte del gioco: alcune cose vanno meglio, altre peggio. Mentalmente cerco di restare sul pezzo che è la cosa più importante. Se voglio restare in questo torneo devo migliorare, spero di alzare il livello al prossimo turno”, ha concluso Sinner.

Buon momento per Lorenzo Sonego, che approda per la prima volta alla seconda settimana degli Australian Open, dove non era mai andato oltre il 3° turno. Decisiva un’altra super rimonta, questa volta arrivata contro l’ungherese Fabian Marozsan, n.59 del mondo, che aveva battuto lo statunitense Frances Tiafoe. Dopo oltre tre ore di gioco 6-7, 7-6, 6-1, 6-2 il risultato dei parziali per l’eroe di Malaga 2023, che ora ha la possibilità di giocarsi uno storico quarto di finale. Match tutt’altro che semplice però per il torinese che si troverà di fronte la rivelazione Learner Tien, n.121 del mondo, capace di eliminare Daniil Medvedev.

Out Lorenzo Musetti. Dopo due buone notizie, arriva invece quella della sconfitta di Musetti agli ottavi, dove approda invece Ben Shelton, 20^ testa di serie: 6-3, 3-6, 6-4, 7-6 il risultato finale dopo quasi tre ore di battaglia. Decisivo un passaggio a vuoto tra la fine del terzo e l’inizio del quarto set per l’azzurro, che esce da Melbourne comunque con il primo 3° turno raggiunto agli Australian Open.

Fuori al 3° turno anche Jasmine Paolini. La numero 4 del mondo è stata rimontata da una solida Elina Svitolina, numero 28 del seeding. La veterana ucraina dopo un inizio difficile, ha ritrovato il suo miglior tennis e si è imposta con i parziali di 2-6, 6-4, 6-0 in poco meno di due ore di gioco. Sconfitta amara per la nativa di Castelnuovo Garfagnana che fallisce un traguardo storico: con una vittoria sarebbe diventata la prima italiana a centrare gli ottavi di finale in cinque Slam consecutivi. Resta comunque l’impegno in doppio femminile con Sara Errani, poi testa ai prossimi appuntamenti. Giornata di festa invece, per la famiglia Monfils, dopo la qualificazione del marito Gaels contro Fritz nel tabellone maschile.