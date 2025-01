Bus elettrici in città, al via la rivoluzione: “In futuro sempre più corse saranno green”

Presentazione ufficiale questa mattina dei nuovi autobus elettrici di SVT, con i

quali prende avvio la rivoluzione elettrica nel trasporto pubblico locale a Vicenza.

Entrati in servizio a metà dicembre, i primi 6 autobus sono stati destinati alla linea 10

CentroBus, che collega il parcheggio Stadio al centro storico.

Lunghi 8,3 metri, possono accogliere fino a 44 passeggeri (19 posti in piedi e 25 a sedere) più l’autista. Dotati di batterie agli ioni di litio con una capacità di 340 kW, hanno un’autonomia di circa 300 chilometri, che garantisce la copertura di un turno di servizio senza la necessità di ricariche intermedie. La percorrenza annua stimata per ciascun mezzo impiegato nella linea 10 è di circa 40mila chilometri. Va sottolineato che accanto a questi 6 nuovi autobus elettrici, già nel mese di marzo è prevista l’entrata in servizio di ulteriori 4 autobus “full electric” lunghi 12 metri, che potranno accogliere fino a 85 passeggeri (28 posti a sedere e 57 posti in piedi) e saranno impiegati nelle linee urbane ordinarie di Vicenza. Significativo il beneficio sul piano ambientale, con un risparmio previsto di circa 60 tonnellate di CO2 l’anno per ciascun mezzo elettrico rispetto ad un corrispondente autobus con motore a combustione.

“Questi mezzi portano SVT e il trasporto pubblico locale di Vicenza in una nuova era – spiega il presidente di SVT Marco Sandonà – e ci consentiranno di offrire un contributo ancora più significativo alla riduzione delle emissioni nelle aree urbane, migliorando così la qualità dell’aria e di conseguenza la qualità di vita per i cittadini. I nuovi autobus inoltre sono estremamente silenziosi e confortevoli, garantendo dunque un salto di qualità anche sul piano dell’esperienza di viaggio”. Il sistema di ricarica è di tipo “overnight plug-in”, mediante colonnina di ricarica. In questa prima fase, per alimentare i primi 6 nuovi mezzi elettrici vengono utilizzati dei carrelli di ricarica mobili da 30KW, ma in previsione dell’ampliamento della flotta è già stato completato il progetto esecutivo per la realizzazione di una stazione di ricarica presso la sede di via Fusineri, che sarà dotata di un impianto di trasformazione dalla media tensione da 1 megawatt di potenza, oltre a tutti i più avanzati sistemi di controlli e gestione della ricarica.

“Rendere più attrattivo il trasporto pubblico – ha dichiarato il sindaco Giacomo Possamai – è uno dei nostri obiettivi e l’inserimento di questi nuovi mezzi in città è un primo passo. Come si può vedere appaiono più gradevoli, più belli oltre che più efficienti dal punto di vista ambientale. Si tratta di un primo passo perché la vera rivoluzione ambientale a Vicenza arriverà più avanti, tra circa un paio d’anni, con il BRT con cui riusciremo a collegare con un mezzo di trasporto elettrico l’arteria principale della città, quella che passa da est ad ovest. Si tratterà di una vera e propria rivoluzione, basti pensare a quello che è accaduto a Padova con il tram che ha cambiato la modalità di trasporto dei cittadini perché è più veloce, più efficiente e corre in corsie dedicate risultando più attrattivo”.

L’investimento complessivo previsto per l’acquisto dei 10 bus elettrici e per l’infrastruttura di ricarica è pari a circa 7,4 milioni di euro, finanziati a valere su fondi Next Generation EU nell’ambito del PNRR. L’amministrazione crede in un servizio di trasporto pubblico più efficiente, competitivo ed ecologico – ha sottolineato l’assessore ai lavori pubblici e alla mobilità Cristiano Spiller – gli investimenti in tecnologia, con nuovi mezzi elettrici, dotati dei più efficaci strumenti di sicurezza, sono una parte fondamentale per raggiungere questo obiettivo”. All’avanguardia anche le dotazioni di sicurezza dei nuovi autobus elettrici: tra i vari dispositivi di bordo figurano i sistemi di visione periferica, rilevamento ostacoli e visione dell’angolo cieco, frenata di emergenza e aiuto al mantenimento della corsia. Non manca inoltre, come su tutti i mezzi SVT, un sistema completo di telecamere interne ed esterne.