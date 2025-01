Pigatto nuovo coordinatore della Riabilitazione nell’Ulss7: “Impegno trasversale a tutti i reparti”

E’ Diego Pigatto il nuovo coordinatore delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione del Dipartimento Funzionale Transmurale di Riabilitazione Ospedale-Territorio dell’ULSS 7 Pedemontana, che garantisce la continuità del percorso riabilitativo dei pazienti lungo tutte le fasi della loro presa in carico, dal reparto per acuti alle strutture riabilitative ospedaliere e territoriali, fino alle attività di riabilitazione territoriale, e questo mettendo in rete tutte le strutture aziendali in modo trasversale rispetto ai due Distretti.

Laureato in Fisioterapia presso l’Università degli Studi di Padova, ha conseguito successivamente la laurea specialistica in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione, sempre presso l’ateneo padovano, e ha ulteriormente approfondito la sua formazione con un master universitario di I livello in “Management e funzioni di Coordinamento delle Professioni Sanitarie”, conseguito presso UNITELMA-La Sapienza di Roma. Una carriera iniziata presso l’allora Ulss di Bassano del Grappa, per proseguire quindi il proprio percorso professionale presso l’Ipab di Vicenza, poi il trasferimento nell’Alto Vicentino dove ha svolto l’attività di fisioterapista presso l’allora ospedale De Lellis di Schio e nel 1994 il ritorno prima a Marostica e poi a Bassano. Da circa 14 anni è coordinatore dei Fisioterapisti e parallelamente per 6 anni ha ricoperto anche l’incarico di Coordinatore presso la Medicina Fisica e Riabilitativa di Asiago. Per 10 anni (dal 2009 al 2019) è stato inoltre responsabile tecnico del Laboratorio di Analisi del Movimento riconosciuto SIAMOC (Società Italiana di Analisi del Movimento in Clinica).

È inoltre autore di diverse pubblicazioni su testate scientifiche nazionali e internazionali e collabora con l’Università degli Studi di Padova in qualità di tutor per gli iscritti al Master di I livello in Coordinamento delle Professioni Sanitarie.

“Ringrazio la Direzione per la fiducia che ha dimostrato nei miei confronti – commenta Pigatto – ma anche i colleghi delle varie realtà aziendali con cui ho lavorato anche in passato e con i quali ho sempre mantenuto i contatti. Proprio le loro competenze sono il grande valore aggiunto dell’attività riabilitativa svolta nella nostra Azienda, che è sempre frutto di un lavoro di équipe che comprende non solo il fisioterapista, ma anche altre figure, come ad esempio il logopedista. La riabilitazione è per definizione un’attività trasversale ai diversi reparti e questo rende sempre più importante la formazione e l’aggiornamento continuo, per acquisire competenze specifiche per le diverse tipologie di pazienti: non dimentichiamo infatti che si va dai bambini agli anziani, dalla riabilitazione per le vittime di traumi a quanti hanno subito un evento neurologico oppure cardiologico”.

“La nostra Azienda ha una grande tradizione nell’ambito della riabilitazione – commenta invece il Direttore Generale Carlo Bramezza – e tuttora possiamo contare su strutture e servizi di eccellenza in tutti i nostri ospedali e anche nel territorio. Il tutto in un contesto di progressivo invecchiamento della popolazione che rende le attività di riabilitazione sempre più strategiche. Tutte tematiche che il dottor Pigatto, con la sua esperienza e passione, ben conosce e saprà interpretare al meglio”.