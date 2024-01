Australian Open: Jannik Sinner vola ai quarti battendo il russo Khachanov

in due ore e trentaquattro minuti di gioco. Khachanov, testa di serie numero 15 del seeding, gioca un grande tennis e mette alle corde Jannik, che lotta inizialmente contro un servizio non efficace e si riprende col passare dei minuti. Nel secondo set Jannik rimonta dal 40-15e piazza il break decisivo.

Il russo parte con forza nel primo set, ma Sinner vola sul 3-1 e mantiene i due game di vantaggio anche in seguito. Jannik risponde colpo su colpo, rimonta da 30-0 nel game decisivo e chiude il primo set sul 6-4. Nel secondo parziale il russo gioca tutte le sue carte, ma l’azzurro resta in scia e lo porta sul 5-5. Nel successivo gioco Khachanov vola sul 40-15 col punto del match, ottenuto dopo uno scambio di 29 colpi con un dritto sulla riga che fa impazzire il pubblico. Sembra il preludio al suo allungo, invece Sinner rimonta e va a servire con esito per il set: 7-5. Il rivale tiene fino al 3-3 nel terzo ed ultimo parziale che finisce 6-3. Dopo aver sconfitto van de Zandschulp, de Jong e Baez, Jannik Sinner regola anche Khachanov e vola ai quarti: è la sesta volta per lui nello Slam eguagliando Panatta e Berrettini, il tutto senza aver mai concesso un set ai rivali. Ora sfiderà De Minaur o Rublev.

Anche Novak Djokovic conquista i quarti degli Australian Open. Il serbo regola Adrian Mannarino in tre set e 1h44’di gioco in un match senza storia: il francese vince solo tre game contro Nole (6-0, 6-0, 6-3). Il suo sfidante sarà Fritz, che ha sconfitto Tsitsipas 7-6, 5-7, 6-3, 6-3.

Nel tabellone femminile prosegue l’avanzata delle big, che dominano contro le rispettive rivali. Coco Gauff, testa di serie numero 4, chiude agevolmente i giochi in 1h03′ contro la polacca Magdalena Fręch: 6-1, 6-2 il punteggio. La sfidante della statunitense sarà l’ucraina Kostyuk. Non c’è storia neanche nella sfida che vedeva coinvolta Aryna Sabalenka, numero due del seeding e detentrice del torneo: la bielorussa regola la statunitense Anisimova con un netto 6-3, 6-2 in 1h10′ di gioco.