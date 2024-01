Ai Poliambulatori San Gaetano interventi chirurgici tempestivi a costi agevolati

Il 2024 per Poliambulatori San Gaetano inizia all’insegna di un servizio sempre più completo e su misura: interventi chirurgici senza tempi d’attesa, potendo scegliere lo specialista da cui farsi operare e col vantaggio di usufruire di fondi sanitari integrativi, che abbattono al minimo i costi a carico dell’assistito, o di finanziamenti agevolati e personalizzabili.

Con oltre 8 mila interventi effettuati e un calendario già fitto di prenotazioni, le sale operatorie di nuovissima generazione, al secondo piano della clinica di via Val Cismon a Thiene, stanno lavorando per venire incontro alle numerose richieste di interventi chirurgici senza attese. Sempre più persone, difatti, decidono di rivolgersi alla nuova Clinica, non solo per quegli interventi ritenuti “minori” o non urgenti, per i quali oramai l’attesa arriva anche a diversi mesi, fino a sfiorare l’anno: ci sono, infatti, altre problematiche, come le ernie ombelicali o inguinali, che se non trattate entro tempi ragionevoli possono portare a delle complicanze e ad un iter operatorio più complesso.

Per tutti questi Poliambulatori San Gaetano ha messo assieme un team di specialisti di provata esperienza che rendono possibili risposte in tempo reale. Alla Clinica è possibile trovare chirurghi d’eccellenza che eseguono interventi di Chirurgia Generale, Urologia, Ortopedia e Ginecologia, passando per la Neurochirurgia e la Chirurgia Estetica fino all’area Maxillofacciale. Dalla prima visita al momento dell’intervento, eseguito in day hospital, solitamente passano non più di sette-dieci giorni.

Il vantaggio per il paziente è duplice. In primo luogo poter scegliere lo specialista da cui farsi operare, quello di fiducia, o farsi consigliare del team della clinica; poi, potersi relazionare dall’inizio alla fine con un unico interlocutore di riferimento, potendo chiedere consigli allo staff infermieristico o al chirurgo stesso, così da ottenere in tempo reale le risposte e le rassicurazioni che si cercano.

Non meno importante l’aspetto economico: sono sempre più numerosi i pazienti, per lo più lavoratori dipendenti, che possono godere di fondi mutualistici come Metasalute e Unisalute: grazie a questa convenzione la spesa a loro carico si riduce ad una cifra irrisoria.

E per tutti gli altri? La direzione di Poliambulatori San Gaetano ha previsto la possibilità di pagamenti dilazionati, anche con finanziamenti fino a 60 mesi a tasso zero o agevolato. Per venire incontro alle numerose richieste dei propri pazienti è a disposizione un ufficio dedicato alle convenzioni, che gestisce tutte le pratiche.

Un ultimo aspetto, di non poco conto, che Poliambulatori ha dovuto considerare: le numerose richieste da parte di pazienti che non risiedono nel Vicentino. Per loro è stata creata la formula “San Gaetano Experience” che garantisce tutto il supporto necessario, oltre le cure. «Ci siamo resi conto – spiegano dalla direzione – che molte persone che vivono in altre regioni, fino al sud oppure all’estero, hanno parenti nell’area del Thienese e desiderano accedere alla nostra chirurgia. Altri ancora scelgono la nostra struttura per la velocità del servizio, gli specialisti d’eccellenza, le tecniche operatorie e le sale all’avanguardia. Per tutti loro abbiamo pensato ad un servizio di transfert se dovessero arrivare in treno o in aereo. Inoltre abbiamo preso accordi con hotel delle vicinanze, di varie tipologie, così da ottenere prezzi concorrenziali per alloggiare il tempo necessario per gli accertamenti richiesti nella fase pre operatoria, fino alle visite di controllo post intervento».

Per avere maggiori informazioni sugli interventi alla San Gaetano Clinica e Ricerca è sufficiente contattare la segreteria allo 0445-372205. Se si desiderano, invece, notizie circa le convenzioni con Fondi sanitari integrativi ed assicurativi è possibile chiamare il numero dedicato, 379-2553546.