Australian Open: Sinner esce ai quarti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il sogno di Jannik Sinner agli Australian Open si ferma ai quarti con la sconfitta ad opera di Stefanos Tsitsipas: 6-3, 6-4, 6-2 in due ore e sei minuti. L’azzurro, numero 10 al mondo, esce comunque a testa alta dal suo secondo miglior torneo Major.

Stefanos Tsitsipas raggiunge per la terza volta la semifinale degli Australian Open. Durante il primo set il greco non concede nulla nei propri turni di battuta, servendo benissimo e impostando lo scambio già dal primo colpo con il dritto. Sinner sbaglia poco, ma contro questa versione del greco c’è poco da fare. Il set scivola via sul 6-3 in favore del numero 4 del mondo.

Nel secondo set Tsitsipas alza il proprio livello. Neanche la chiusura del tetto per pioggia interrompe il ritmo greco, che prosegue senza sosta a macinare vincenti e si costruisce il break nel terzo game, portandosi poi sul 3-1. Sinner non ha assolutamente possibilità di replica e anche il secondo set finisce nelle mani del greco per 6-4.

Il copione della partita non cambia nemmeno nella terza frazione. Tsitsipas continua a trovare ripetutamente angoli e righe del campo. L’unico momento di speranza per Sinner è nel quarto gioco, quando si arriva sul 40-40, ma il greco è perfetto e tiene la battuta. Jannik perde il turno successivo al servizio, con il greco che vola 4-1 e chiude la partita. Il set finisce 6-2 in favore del numero 4 al mondo e con esso anche lo Slam di Jannik Sinner. In semifinale Tsitsipas se la vedrà con il canadese Auger-Aliassime e potrà ancora puntare a migliorare il proprio best ranking; Sinner, invece, termina la propria corsa ma rientra in top 10.