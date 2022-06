Berrettini vince il derby contro Sonego in tre set. Ora in semifinale all’ATP Stoccarda

Nei primi game quello che si trova meglio al servizio è Sonego. Un confronto interessante, con il torinese che arriva a palla break per quattro volte e, nell’ultima di queste occasioni, si porta avanti con un errore di dritto di Berrettini. Sonego chiude il set in 55 minuti.

Tutto cambia al quarto game: Berrettini ritrova il servizio e si guadagna tre palle break. Alla terza chance il romano spezza l’equilibrio, poi diventa semplicemente inavvicinabile alla battuta e chiude il secondo set, 6-3, in 38 minuti.

Il terzo set inizia con Sonego alla battuta ma presenta un calo abbastanza evidente. Berrettini toglie di nuovo la battuta al suo avversario nel terzo game, ed è sempre più performante in varie situazioni di gioco. Questo ultimo set si è chiuso con il punteggio di 6-4. La durata complessiva della partita è stata di due ore e 19 minuti.

Matteo Berrettini ha vinto in rimonta il derby italiano contro Lorenzo Sonego in tre set: 3-6 6-3 6-4. Il romano è il secondo semifinalista dell'ATP 250 di Stoccarda, dove non ha mai perso in carriera, e. “È stato un incontro molto duro, Lorenzo ha giocato molto bene. Non era semplice tornare dopo tre mesi di assenza. Congratulazioni a lui per il grande torneo. Nei punti più importantiqueste le parole di Berrettini a fine gara.