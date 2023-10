Calcio, Conte dice no al Napoli. Fiducia a tempo a Garcia. Si ferma Anguissa

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Niente ribaltone: il Napoli va avanti con Rudi Garcia. Antonio Conte non ha ceduto all’insistente corteggiamento di Aurelio De Laurentiis che ha provato in tutti i modi a convincere l’ex Tottenham ad accettare il nuovo incarico di allenatore. Il presidente azzurro aveva visto in Conte l’uomo giusto per rilanciare il Napoli e garantirne il quarto posto Champions, indispensabile per il club campione d’Italia. Ieri – stando a diverse indiscrezioni – presidente e tecnico si sono sentiti più volte, hanno provato a ragionare sulla possibilità di trovare una soluzione che accontentasse tutte le parti. Ma alla fine il nodo non si è sciolto. Pare, a causa delle perplessità dell’ex Ct a entrare a campionato in corsa.

È stato proprio Antonio Conte a mettere fine ai rumors con una storia sui social. “Sento insistenti voci di mercato che mi accostano a panchine importanti, ma ribadisco che per adesso c’è solo la volontà di continuare a stare fermo e a godermi la famiglia” ha scritto l’ex Tottenham.

Il presidente azzurro ha quindi deciso di dare un’ultima occasione a Garcia. De Laurentiis starà più vicino al tecnico da subito con la sua presenza a Castelvolturno e seguirà la squadra nella trasferta di Verona alla ripresa del campionato. Se poi io tecnico francese non vincesse, non convincesse con il gioco e la situazione in termine di risultati precipitasse, allora ecco il piano B, che ha un solo nome: Tudor.

Intanto il Napoli perde Anguissa: lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra per il centrocampista uscito malconcio dall’ultimo match di campionato contro la Fiorentina. Previsto uno stop di circa due-tre settimane. Garcia prova a recuperarlo per la sfida con il Milan del prossimo 29 ottobre.