Calcio, debutto estivo ok per il Napoli. Bene anche il Milan: brilla la stella di Pulisic

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Buona la prima per il Napoli che giovedì è sceso in campo contro l’Anaune Val di Non. Al di là del risultato – 6 a 1 – i campioni d’Italia hanno dimostrato di essere già in palla e di saper mettere in campo correttamente i dettami tattici del nuovo allenatore, Rudi Garcia. Al registro dei marcatori azzurri si sono iscritti Politano, Vergara, Cioffi, Saco, Iaccarino e Olivera; non c’era Victor Osimhen, appena arrivato al ritiro di Dimaro. Non c’era ma è come se ci fosse stato, perché Garcia ha parlato molto di lui e in particolare del futuro dell’attaccante nigeriano: “Osimhen vuole rimanere, tutti noi vogliamo che rimanga. Io voglio che sia felice, perché se è felice farà di nuovo una grande stagione” ha detto l’allenatore francese.



Da un ritiro all’altro, dal Napoli al Milan. La prima amichevole stagione è un successo anche per i rossoneri che battono 7 a 0 il Lumezzane. Anche in questo caso il risultato conta poco vista la differenza tecnica vista in campo tra i calciatori delle due squadre. A contare, semmai, sono i dettagli tattici – Stefano Pioli è ripartito col 4-3-3 – e le prestazioni dei nuovi acquisti. C’era curiosità in particolare di vedere all’opera Pulisic: l’americano è partito titolare e ha servito due assist, entrambi a Pobega. Bene anche Loftus-Cheek. Mentre non è ancora disponibile Reijnders.

Il pomeriggio estivo dal sapore di serie A ha visto in campo non solo Napoli e Milan, ma anche Atalanta, Lazio, Verona, Empoli e Fiorentina. I bergamaschi hanno battuto 11 a 0 una rappresentativa della Val Seriana, dimostrando di non aver perso le caratteristiche da macchina da gol. Sugli scudi Pasalic, autore di una tripletta, e Hojlund – sulla cui permanenza a Bergamo restano dubbi. Bene anche la Lazio – 5 a 0 al Primorje – e il Verona che ha battuto 3 a 0 i dilettanti top 22 calcio veronese. Vince 8 a 0 l’Empoli contro il Certaldo; mentre la Fiorentina fa 1 a 1 col Parma.