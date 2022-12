Calcio, è ufficiale: Cristiano Ronaldo ha firmato con l’Al Nassr fino al 2025

. Dopo le anticipazioni trapelate nel pomeriggio di ieri da Cbs Sports e riprese dal sito arabo “Al Arabiya”, in tarda serata è arrivato l'di Riyadh:per due anni e mezzo tra stipendio e cessione dei diritti d'immagine.

Nel club allenato dall'ex tecnico della Roma Rudi Garcia, il portoghese avrà come compagni di squadra anche il nazionale camerunese Vincent Aboubakar e il portiere David Ospina, ex Napoli. Ronaldo, 37 anni, dal 22 novembre scorso è senza squadra dopo la fine burrascosa del rapporto con il Manchester United, vestirà anche un ruolo chiave per l'assegnazione del Mondiale 2030 ai sauditi e riceverà altri 500 milioni di euro che porteranno il suo “stipendio” per i prossimi 7 anni all'incredibile cifra di un miliardo di euro.

“Abbiamo fatto la storia” scrive via twitter l'Al Nassr. “Questa firma non solo ispirerà il nostro club ad ottenere ancora più grandi successi ma anche la nostra lega, la nostra nazione e le generazioni future di ragazzi e ragazze ad essere la miglior versione di sé stessi. Benvenuto Cristiano nella tua nuova casa”.

“Non vedo l'ora di provare un nuovo campionato di calcio in un nuovo Paese” le prime parole dell'asso portogghese che aggiunge: “La visione dell'Al-Nassr mi stimola molto e sono entusiasta di unirmi ai miei nuovi compagni di squadra per cercare di aiutare il club a ottenere altri successi”.



Ancora non si conosce la data del debutto di Ronaldo con la nuova squadra, che partecipa alla Saudi Premier League. Quello che si sa è che il prossimo impegno dell'Al Nassr sarà nella sera di San Silvestro in casa del Al-Khaleej.